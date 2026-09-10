«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе предложил переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа. Его слова приводят ABC News и другие американские СМИ.

Говоря о войне с Ираном и ситуации вокруг одного из важнейших морских путей мира, Трамп заявил, что США «контролируют Ормузский пролив».

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После этого президент добавил, что пролив, по его мнению, следовало бы назвать его именем.

«Я должен что-нибудь из этого получить», - сказал Трамп, вызвав одобрительную реакцию аудитории. Затем он заявил, что еще сделает соответствующее объявление.

Любопытно, что идея назвать Ормузский пролив своим именем прозвучала от Трампа не впервые.

Еще 27 марта 026 года The Wall Street Journal писал, что во время выступления в Майами-Бич президент оговорился, назвав Ормузский пролив «Trump Strait», а затем дал понять, что ему нравится такая формулировка.

В конце апреля Трамп снова привлек внимание к этой идее, поделившись изображением карты, на которой Ормузский пролив был обозначен как Strait of Trump.

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Таким образом, выступление в Далласе стало уже как минимум третьим публичным эпизодом, когда президент США возвращается к этой теме.

Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов для мировой нефти

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него традиционно проходит значительная доля мировых поставок нефти и нефтепродуктов.

В 2026 году значение пролива особенно выросло на фоне войны США и Израиля с Ираном и перебоев в судоходстве. Reuters сообщал, что до начала нынешнего кризиса через этот маршрут проходило около 20% мировых объемов нефти и нефтепродуктов.

Во время выступления в Далласе Трамп связал ситуацию в проливе и с ценами на нефть. Он заявил, что они снизятся после победы США в войне с Ираном. Однако Reuters отмечает, что конфликт продолжается уже седьмой месяц, а цены на Brent вновь поднялись выше 100 долларов за баррель.

У Трампа уже целая серия географических переименований

Предложение по Ормузскому проливу укладывается в более широкую серию инициатив Трампа по изменению географических названий.

Ранее он распорядился использовать в американских федеральных документах название «Залив Америка» вместо Мексиканского залива. В 2026 году Трамп также предложил называть озеро Онтарио «Озером Америки», а штат Нью-Мексико - «Новой Америкой».