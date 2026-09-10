10 сентября 2026, 14:03 Валерия Леонова

«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе предложил переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа. Его слова приводят ABC News и другие американские СМИ.

Говоря о войне с Ираном и ситуации вокруг одного из важнейших морских путей мира, Трамп заявил, что США «контролируют Ормузский пролив».

Читайте нас также

После этого президент добавил, что пролив, по его мнению, следовало бы назвать его именем.

«Я должен что-нибудь из этого получить», - сказал Трамп, вызвав одобрительную реакцию аудитории. Затем он заявил, что еще сделает соответствующее объявление.

Любопытно, что идея назвать Ормузский пролив своим именем прозвучала от Трампа не впервые.

Еще 27 марта 026 года The Wall Street Journal писал, что во время выступления в Майами-Бич президент оговорился, назвав Ормузский пролив «Trump Strait», а затем дал понять, что ему нравится такая формулировка.

В конце апреля Трамп снова привлек внимание к этой идее, поделившись изображением карты, на которой Ормузский пролив был обозначен как Strait of Trump.

Читайте Mixer
«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Гороскоп на 11 сентября по картам Таро: Овнам захочется всё изменить,…
«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Овны, Стрельцы, Рыбы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 11 сентября
Густая чечевица с луком-пореем, ложкой йогурта и петрушкой в светлой керамической миске

Чечевица без пресности: сначала румяню лук-порей, затем варю всё в одной…
«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Близнецы, Скорпионы. Весы и Тельцы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 11…

Таким образом, выступление в Далласе стало уже как минимум третьим публичным эпизодом, когда президент США возвращается к этой теме.

Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов для мировой нефти

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него традиционно проходит значительная доля мировых поставок нефти и нефтепродуктов.

В 2026 году значение пролива особенно выросло на фоне войны США и Израиля с Ираном и перебоев в судоходстве. Reuters сообщал, что до начала нынешнего кризиса через этот маршрут проходило около 20% мировых объемов нефти и нефтепродуктов.

Во время выступления в Далласе Трамп связал ситуацию в проливе и с ценами на нефть. Он заявил, что они снизятся после победы США в войне с Ираном. Однако Reuters отмечает, что конфликт продолжается уже седьмой месяц, а цены на Brent вновь поднялись выше 100 долларов за баррель.

У Трампа уже целая серия географических переименований

Предложение по Ормузскому проливу укладывается в более широкую серию инициатив Трампа по изменению географических названий.

Ранее он распорядился использовать в американских федеральных документах название «Залив Америка» вместо Мексиканского залива. В 2026 году Трамп также предложил называть озеро Онтарио «Озером Америки», а штат Нью-Мексико - «Новой Америкой».

«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Волосы редеют, а причина может быть совсем рядом: 7 привычек, которые…
«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Гороскоп на 11 сентября по картам Таро: Овнам захочется всё изменить,…

В мире

Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
10 сентября, 14:03
«Я должен что-то получить»: Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
10 сентября, 11:58 11:58
Трамп пообещал американцам по $5 тысяч за победу республиканцев на выборах
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
10 сентября, 07:58 07:58
Главная премьера Apple: складной iPhone Duo за €1999 и новый iPhone 18 Pro
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
9 сентября, 20:09 20:09
Ferrari запатентовала суперкар с двумя рулями: управлять машиной можно с любого кресла
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
9 сентября, 19:06 19:06
Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
9 сентября, 17:28 17:28
Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы на 25 октября
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
9 сентября, 15:58 15:58
К концу века засушливые земли могут занять более 40% суши планеты
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
9 сентября, 12:58 12:58
Китай подтвердил: 33 пропавших латвийца находились на его территории
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
9 сентября, 12:28 12:28
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ

Латвия

«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
10 сентября, 13:27
Сто дубов для пап и прыжок с четырех метров: чем удивит День отца в Риге
10 сентября, 11:29
Почти половина иностранцев в Латвии не приступает к курсам латышского языка
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
10 сентября, 10:58 10:58
Лето-2026 стало самым дождливым в Латвии за десять лет
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
10 сентября, 10:28 10:28
Сколько наличных можно потратить в Латвии и где начинаются ограничения
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
10 сентября, 09:58 09:58
Увидели беспорядок в рижском парке - теперь о нем можно сообщить анонимно
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
10 сентября, 08:57 08:57
Рижскую телебашню ждёт большая реконструкция с площадкой на высоте 130 метров
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
10 сентября, 08:28 08:28
«Больше никуда меня не зовите»: жителей Латвии шокировали цены на дизель
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
9 сентября, 19:28 19:28
Родственникам пропавших в Непале жителей Латвии предоставят бесплатную юридическую помощь - Смилтенс
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
9 сентября, 18:27 18:27
9 сентября на восьми наблюдательных станциях побит рекорд тепла
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
9 сентября, 16:59 16:59
После утечки данных CSDD люди требуют компенсации: чаще всего речь идет о 10 000 евро
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
9 сентября, 16:28 16:28
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции

ЧП

Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
9 сентября, 17:59
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
7 сентября, 19:30
В Этнографическом музее пройдут Дни ремесел: посетителей научат печь хлеб, шить льняные рубашки и создавать украшения
7 сентября, 19:00
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
6 сентября, 20:20
«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США
6 сентября, 18:55
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
6 сентября, 16:22
Жизнь после «Друзей»: Netflix готовит документальный фильм о Мэттью Перри
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами

Mixer

Близнецы, Козероги, Водолеи и Девы в ультракоротком гороскопе на пятницу 11 сентября (+совет)
10 сентября, 14:18
Парфюм, который не кричит о себе: 5 ароматов для тех, кто любит тишину
Близнецы, Козероги, Водолеи и Девы в ультракоротком гороскопе на пятницу 11 сентября (+совет)
10 сентября, 13:38
Волосы редеют, а причина может быть совсем рядом: 7 привычек, которые вредят корням
Близнецы, Козероги, Водолеи и Девы в ультракоротком гороскопе на пятницу 11 сентября (+совет)
10 сентября, 12:58
Гороскоп на 11 сентября по картам Таро: Овнам захочется всё изменить, Рыбам - вернуть себе внутреннее равновесие
10 сентября, 12:25
Крыса сводит концы с концами: 4 знака китайского гороскопа, которым 11 сентября поможет вернуть жизнь под контроль
10 сентября, 12:03
Пять лучших кинотрилогий XXI века: три фильма, после которых не хочется прощаться с героями
10 сентября, 11:41
Овны, Стрельцы, Рыбы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 11 сентября
10 сентября, 11:16
Вернулись из отпуска, а собаку словно подменили: 5 причин странного поведения
10 сентября, 10:34
Близнецы, Козероги, Водолеи и Девы в ультракоротком гороскопе на пятницу 11 сентября (+совет)

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток

Спорт

Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
9 сентября, 20:58
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
ВИДЕО
9 сентября, 19:57
Скандал в аргентинском футболе: арбитру сломали нос, команду исключили из чемпионата - ВИДЕО
7 сентября, 11:02
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
7 сентября, 08:57
Луис Энрике будет зарабатывать 20 млн евро в год по новому контракту с ПСЖ до 2030 года
6 сентября, 21:06
Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
6 сентября, 15:40
Мексиканский силач поднял 511 кг и побил рекорд «Горы» из «Игры престолов»
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас