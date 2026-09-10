Трамп пообещал американцам по $5 тысяч за победу республиканцев на выборах

Дональд Трамп пообещал каждому совершеннолетнему гражданину США выплату в размере $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов 3 ноября. На реализацию такой инициативы потребуется более $1 трлн из американского бюджета.

Обещание президент США озвучил на съезде республиканцев в Далласе. «Это будет называться «дивиденд Трампа». Теперь все, что нам нужно сделать, - это победить», - сказал Трамп. По его словам, потратить полученные деньги можно будет только внутри США, пишет bloomberg.com

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При этом президент не объяснил, как именно предполагается выплачивать эти средства. Для любой подобной программы потребуется одобрение Конгресса, поэтому пока речь идет лишь о политическом обещании.

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Выборы 3 ноября определят состав обеих палат Конгресса. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената - 33 из 100 мест. Сейчас большинство и в Сенате, и в Палате представителей принадлежит республиканцам.

Для Трампа результат голосования имеет и личное значение. Еще в августе он предупреждал, что потеря республиканцами большинства может открыть демократам путь к процедуре импичмента президента.

Нынешний съезд республиканцев также стал необычным для американской политики: впервые партийное мероприятие такого уровня проводится перед промежуточными выбораами в Конгресс, а не в преддверии президентской кампании.