Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять погибших и десятки пропавших

На пассажирском пароме MV June Aster, следовавшем из Манилы в Корон, вечером 9 сентября вспыхнул сильный пожар. По последним данным береговой охраны Филиппин, погибли как минимум пять человек, 43 удалось спасти, еще десятки пассажиров и членов экипажа продолжают искать.

Об этом сообщает Associated Press.

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На борту судна находились 134 человека - 117 пассажиров и 17 членов экипажа.

Пожар начался примерно в 18:45 по местному времени, когда MV June Aster уже подходил к острову Бусуанга и пункту назначения Корон в провинции Палаван.

На опубликованных береговой охраной кадрах видно, что огонь охватил значительную часть судна. После тушения паром остался на плаву, но получил сильный крен, а над обгоревшим корпусом еще долго поднимался дым.

Поиски осложняют волны и сильное течение

По данным береговой охраны, в момент подачи сигнала бедствия паром находился примерно в 7,4 километрах от деревни Турда в районе Корона. Однако сильное течение отнесло судно дальше в море - примерно на 14,2 километра от берега.

Поисково-спасательную операцию осложняют плохая погода и большие волны. В ней участвуют корабль береговой охраны, скоростные катера, военное судно, другие государственные плавсредства, а также частные лодки и местные рыбаки.

Береговая охрана также передала по радио предупреждение всем находившимся поблизости судам с просьбой искать людей в воде. Прибрежные населенные пункты получили распоряжение внимательно следить за береговой линией на случай, если кого-либо из пассажиров вынесет течением к суше.

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Береговая охрана отдельно выясняет, соблюдались ли на борту требования безопасности. Представитель ведомства коммодор Ноэми Каябьяб сообщила, что часть найденных пассажиров была без спасательных жилетов. Следователи также проверяют, не было ли судно перегружено и все ли пассажиры были официально внесены в судовой манифест.

По данным GMA News, среди первых 42 спасенных трое находились в критическом состоянии, 33 оставались в больнице, а шестерых к тому времени уже выписали.

Береговая охрана пока не называет официальную причину возгорания

Один из выживших рассказал, что пожар мог начаться в грузовом отсеке, однако эта версия пока остается лишь свидетельством очевидца и проверяется специалистами. Расследование ведется совместно с судоходной компанией и морскими властями.

MV June Aster принадлежит компании Atienza Interisland Ferries. Судно работает на маршрутах между Манилой и Палаваном. Всего за несколько дней до трагедии, 5 сентября, его рейс отменяли из-за плохой погоды, вызванной юго-западным муссоном.

Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому число погибших, спасенных и пропавших может измениться.

На фото: Пассажирский паром MV June Aster после пожара на Филиппинах, 10 сентября 2026 года. Фото: Philippine Coast Guard