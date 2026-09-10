На Мальте произошел масштабный блэкаут

Вечером 9 сентября десятки населенных пунктов на Мальте и соседнем острове Гозо неожиданно остались без электричества.

Масштабные отключения затронули более 30 городов и поселков. В домах и отелях отключились кондиционеры и другие электроприборы.

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Причиной стал внезапный сбой на объекте, связанном с производством электроэнергии из сжиженного природного газа (LNG), сообщает Times of Malta со ссылкой на национальную энергетическую компанию Enemalta.

Без электричества остались районы по всей стране - всего в опубликованном Enemalta перечне - 32 населенных пункта.

Люди начали массово сообщать об отключениях в социальных сетях. В одном из супермаркетов в Корми, например, электричество за короткое время исчезало и появлялось пять-шесть раз, из-за чего работа магазина фактически остановилась.

За несколько мгновений исчезли 200 МВт

Причина столь масштабного сбоя оказалась не связана непосредственно с городской электросетью.

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По объяснению Enemalta, произошел внезапный перебой на одном из объектов LNG, из-за которого энергосистема потеряла около 200 МВт генерирующей мощности. Позднее компания уточнила Times of Malta, что проблема возникла на газовой инфраструктуре, связанной с плавучим хранилищем LNG - Floating Storage Unit.

Для небольшой островной энергосистемы это очень значительная величина. После резкого падения генерации Enemalta применила load shedding - контролируемое отключение части нагрузки. Электричество временно отключили в выбранных жилых районах, чтобы оставшаяся система не оказалась перегружена и авария не переросла в более масштабный блэкаут.

В ход пошли аварийные электростанции

Одновременно начали запускать резервные генерирующие мощности. По мере их подключения электричество постепенно возвращалось в дома.

Точная причина проблемы на газовой инфраструктуре пока устанавливается. Enemalta сообщила, что работает над выяснением обстоятельств аварии.

Гозо совсем недавно провел без света больше суток

Нынешняя авария привлекла особое внимание еще и потому, что произошла менее чем через две недели после другого крупного отключения.

Вечером 28 августа почти весь остров Гозо остался без электричества. Тогда причиной стали две отдельные аварии на подземных высоковольтных кабелях. Для части жителей отключение растянулось более чем на сутки - окончательное восстановление подачи электричества началось лишь примерно через 26 часов.