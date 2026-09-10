Илон Маск пригрозил судом режиссеру документального фильма о своей жизни

Адвокат Илона Маска Алекс Спиро направил режиссеру Алексу Гибни письмо с предупреждением о возможном судебном иске из-за нового документального фильма о предпринимателе. По мнению юриста, картина создает ложное впечатление, будто Маск мог использовать спутниковую систему Starlink для влияния на президентские выборы в США в 2024 году, сообщает People.

Почти четырехчасовой фильм «Musk» показали на Венецианском кинофестивале 8 сентября. В американский прокат картина выйдет 16 октября.

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Оскароносный режиссер Гибни, работая над этим проектом, называл свой труд «исследованием без прикрас» и говорил, что покажет в нем историю самого Маска, а также разберет все способы его влияния на современный мир.

Маск не участвовал в создании фильма. При этом в нем снялись его первая жена Джастин Маск, бывшая партнерша Эшли Сент-Клер, отец Эррол Маск и сооснователь Tesla Мартин Эберхард.

Претензии адвоката вызвала сцена с Эшли Сент-Клер. Она рассказывает, что перед выборами Маск говорил о намерении «выпустить аномалию в матрице», а затем отправил ей сообщение о «десяти тысячах лазеров в космосе».

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Режиссер спрашивает Сент-Клер, могла ли речь идти о Starlink. Она отвечает, что не знает, где еще у Маска могут быть «лазеры в космосе».

По мнению Спиро, монтаж этой сцены создает впечатление, что Starlink использовался для вмешательства в выборы.

Адвокат подчеркнул, что Starlink не имел отношения к подсчету голосов. Он также утверждает, что фильм может содержать и другие недостоверные сведения о Маске.

По словам Спиро, команда предпринимателя пыталась связаться с Гибни и предложить ему возможность ответить на утверждения, изложенные в фильме. Однако, как заявил адвокат, режиссер отказался от сотрудничества.