Хуситы захватили ключевой порт Йемена

По данным йеменских властей, хуситы захватили прибрежный город Моха, расположенный менее чем в 80 километрах от Баб-эль-Мандебского пролива. Наступление повстанцев создает угрозу для одного из важнейших торговых маршрутов между Азией, Европой и странами Персидского залива.

Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море имеет ключевое значение для мировой торговли. На фоне войны на Ближнем Востоке его роль для экспорта саудовской нефти значительно возросла.

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Обострение продолжается уже неделю. По данным AFP, за это время погибли более 500 человек, преимущественно военные и бойцы вооружённых формирований, ещё 18 500 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Наступление хуситов сопровождается ударами по территории Саудовской Аравии. По данным саудовской коалиции, повстанцы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками города Абха, Хамис-Мушайт и Джизан. В результате одной из последних атак на юге королевства пострадали 73 мирных жителя.

Эр-Рияд отвечает массированными авиаударами. Хуситы утверждают, что только за последние часы саудовская авиация нанесла около 40 ударов по провинциям Таиз, Ходейда, Эль-Джауф и Мариб.

В начале этой недели хуситы обвинили Саудовскую Аравию в ударе по тюрьме. По данным министерства здравоохранения Йемена, погибли 32 человека, многие заключённые оказались под завалами.

Нынешняя эскалация угрожает окончательно разрушить хрупкое перемирие, которое с 2022 года сдерживало гражданскую войну в Йемене. Конфликт начался в 2014 году после захвата хуситами столицы Саны, а в марте 2015 года в него вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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Сегодня хуситы остаются крупнейшей военной силой страны и контролируют территорию, на которой, по оценкам Reuters, проживает 60–65% населения Йемена.

Новый виток войны имеет и глобальное значение. После фактического перекрытия Ираном Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила значительную часть нефтяного экспорта через Красное море. Теперь продвижение хуситов к Баб-эль-Мандебу создаёт угрозу и для этого маршрута. На фоне эскалации цена нефти в среду превысила 100 долларов за баррель.

Ситуацию дополнительно осложняет сложная структура самого йеменского конфликта. Международно признанную власть представляет базирующийся в Адене Президентский руководящий совет во главе с Рашадом аль-Алими. Против хуситов также выступают Национальные силы сопротивления Тарека Салеха.

Отдельной силой остаётся Южный переходный совет, выступающий за независимость юга Йемена. Влиятельная суннитская партия «Аль-Ислах» имеет исторические связи с «Братьями-мусульманами».

Таким образом, битва за западное побережье Йемена становится частью более широкой борьбы за контроль над нефтяными маршрутами Ближнего Востока.

Если хуситам удастся закрепиться непосредственно у Баб-эль-Мандебского пролива, под угрозой окажется один из двух ключевых морских выходов региона на мировой энергетический рынок.