Август 2026 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений: средняя глобальная температура достигла 16,96 °C

Согласно данным европейской службы Copernicus, август 2026 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя глобальная температура составила 16,96 °C, превысив предыдущий температурный максимум, зафиксированный в 2023 году.

Глобальное потепление впервые с ноября 2025 года превысило установленный Парижским климатическим соглашением долгосрочный порог в 1,5 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальным периодом, отмечает Reuters.

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Эксперты Copernicus также сообщают, что лето 2026 года в Западной Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений. Одновременно была зафиксирована беспрецедентно высокая температура морской воды.

Прошедшие три месяца характеризовались крайне интенсивными волнами жары, которые следовали одна за другой. Экстремально жаркая погода привела к снижению уровня рек и высыханию растительности. Рекордная жара сопровождалась также наводнениями и масштабными лесными пожарами.

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«По всей вероятности, человечество не сталкивалось со столь высокими температурами, как сегодня, не менее 100 тысяч лет», - цитирует AFP слова эксперта Copernicus Саманты Берджесс.

По её словам, изменение климата перестало быть абстрактным понятием и всё чаще влияет на повседневную жизнь. Берджесс напомнила о дорогах, которые плавились из-за экстремальной жары, и перегруженности больниц в Европе в периоды аномально высоких температур.

Основной причиной потепления климата остаются выбросы парниковых газов при сжигании ископаемого топлива - нефти, угля и газа, напомнили в Copernicus.

Ранее организация сообщила, что июнь и июль 2026 года стали самыми жаркими месяцами в истории наблюдений в Западной Европе.