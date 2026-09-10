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93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции

93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции

93-летняя американская актриса Эллен Берстин не смогла сдержать слез после премьеры фильма «Place to Be» («Место для жизни») на Венецианском кинофестивале. Зрители приветствовали картину стоя около шести минут, а растроганная актриса обнимала своих партнеров по фильму.

Об этом сообщает Variety.

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Берстин несколько раз вытирала слезы, пока публика продолжала аплодировать. Когда овация наконец закончилась, она поблагодарила зрителей, а затем вместе с Вайтити посылала воздушные поцелуи залу. Памела Андерсон и Мюррей Бартлетт также выглядели растроганными.

Особенно трогательно выглядело появление самой Берстин. Незадолго до фестиваля неудачно актриса упала, поэтому в зал она вошла с помощью ходунков. На красной дорожке перед премьерой Берстин не стала задерживаться для фотографов.

Ради голубя - из Чикаго в Нью-Йорк

Place to Be («Место для жизни») - новая картина венгерского режиссера Корнеля Мундруцо, автора Pieces of a Woman. Фильм представлен в Венеции вне конкурса. В главных ролях - Эллен Берстин, Тайка Вайтити, Памела Андерсон, Мюррей Бартлетт и Дэвид Уэнэм.

В центре истории - пожилая вдова Брук Грэм, которая после смерти мужа посвятила жизнь своим взрослым детям. Однажды в ее доме появляется потерявшийся почтовый голубь по кличке Intruder, который никак не хочет улетать.

Брук решает вернуть птицу хозяину и отправляется из Чикаго в Нью-Йорк. В дороге к ней присоединяется Нельсон Грин - переживающий непростой период бизнесмен в исполнении Тайки Вайтити. Так история о потерявшемся голубе превращается в фильм о неожиданной дружбе двух совершенно разных людей.

Детей героини Берстин играют Памела Андерсон и Мюррей Бартлетт.

Дружба продолжилась и после съемок

Любопытно, что отношения Берстин и Вайтити за пределами экрана в чем-то повторили историю их персонажей.

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В интервью People актеры рассказали, что во время работы неожиданно очень сблизились. Берстин назвала возникшую между ними связь глубокой и призналась, что им было весело работать вместе. Вайтити, в свою очередь, говорил о своем огромном уважении к актрисе и ее профессиональной дисциплине.

Берстин призналась, что сама удивлена тому, что в 93 года продолжает получать главные роли.

«Я никогда не представляла, что в 93 года все еще буду сниматься в кино», - сказала актриса.

В Венеции Берстин чествовали дважды

Нынешний фестиваль стал для Эллен Берстин особенным. За два дня до премьеры Place to Be, 7 сентября, ей вручили почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Решение о награждении было принято советом директоров Венецианской биеннале по предложению художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы.

Во время церемонии Берстин также расплакалась после продолжительной овации. Получая награду, она сказала, что в 93 года за плечами уже достаточно большая часть жизни, чтобы оглянуться назад и задуматься не только о сделанном, но и о том, чему удалось научиться.

Актриса работает в кино, театре и на телевидении уже более шести десятилетий. Она получила «Оскар» за главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет», премию «Тони» и две «Эмми», став обладательницей так называемой актерской «тройной короны». Среди самых известных ее работ - «Изгоняющий дьявола» и «Реквием по мечте».

И Place to Be - не единственная новая работа Берстин, которую привезли в Венецию. В короткометражном фильме Мэгги Джилленхол Flesh Impact 93-летняя актриса сыграла… Мэрилин Монро в возрасте 100 лет - фантазию о том, какой могла бы быть легендарная актриса, если бы дожила до своего столетия.

В одном из интервью в Венеции Берстин очень просто объяснила, по какому принципу сегодня выбирает новые роли: если история заставляет ее смеяться - это хорошо, если плакать - тоже, а если делает и то и другое - еще лучше.

На фото: Съемочная группа фильма «Place to Be», в центре - Эллен Берстин.

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