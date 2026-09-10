119-летний житель Коста-Рики добивается признания его старейшим человеком в мире

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Житель Коста-Рики Хосе Флорес может претендовать на звание старейшего человека в мире. Согласно семейным и официальным документам, ему 119 лет, однако дату его рождения еще предстоит подтвердить международным специалистам, сообщает Reuters.

В удостоверении личности Флореса указано, что он родился 11 июля 1907 года. Сейчас специалисты изучают исторические документы, чтобы подтвердить эту дату.

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Хосе Флорес живет в городе Сардиналь на полуострове Никоя. Этот регион считается одной из пяти так называемых «голубых зон» мира - мест, где люди отличаются необычно высокой продолжительностью жизни и часто доживают до 100 лет и более.

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Местные жители связывают долголетие с богатой кальцием и магнием водой, рационом, в котором преобладают кукуруза и бобы, физическим трудом и крепкими социальными связями.

По словам внучки Флореса Хелен, он всю жизнь работал в сельской местности, а сейчас живет «спокойно и счастливо». У него восемь детей, 23 внука, 25 правнуков и одна праправнучка.

В настоящий момент старейшим человеком в мире считается 117-летняя жительница Великобритании Этель Катерхэм. Этот статус она получила после смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас в апреле 2025 года.