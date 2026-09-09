Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы на 25 октября

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 9 сентября, распустил Народную скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября 2026 года. Указ был подписан в прямом эфире во время 8-минутного обращения президента к гражданам.

Об этом сообщает сербская телерадиокомпания RTS.

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Решение принято по предложению правительства Сербии, направленному президенту 7 сентября. Указ о роспуске парламента и решение о проведении выборов вступают в силу после того, как будет официально опубликован. С этого момента начинается 45-дневная избирательная кампания.

Нынешний состав Народной скупщины был избран 17 декабря 2023 года, а следующие очередные парламентские выборы должны были состояться только в декабре 2027-го. Таким образом, сербы отправятся к избирательным урнам более чем на год раньше предусмотренного срока.

Почему Вучич решил провести выборы сейчас

Объявляя о своем решении, Вучич признал, что при иной политической ситуации необходимости в досрочном голосовании не было бы. По его словам, причиной стали напряженность, политические разногласия и конфликты внутри страны.

Президент также заявил, что затягивание политического кризиса может помешать подготовке к международной выставке Expo 2027, которая должна открыться в Сербии 15 мая следующего года.

Вучич призвал провести всю предвыборную кампанию мирно и уважать право граждан на разные политические взгляды, свободу собраний и публичного выражения мнения.

Досрочные выборы проходят после почти двух лет массовых антиправительственных протестов, ставших одним из самых серьезных политических испытаний для Вучича за годы его пребывания у власти.

От трагедии в Нови-Саде до общенациональных протестов

Отправной точкой протестов стала трагедия 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Там обрушился бетонный навес, в результате чего погибли 16 человек.

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Катастрофа произошла после реконструкции вокзала и вызвала вопросы о качестве проведенных работ и ответственности чиновников. Участники первых акций требовали опубликовать документацию о реконструкции и установить всех виновных.

Постепенно требования стали значительно шире. Студенческие протесты распространились по стране, а их участники начали обвинять власти в коррупции и требовать политической ответственности руководства Сербии и проведения досрочных выборов.

Вучич и его союзники отвергают обвинения в коррупции и других злоупотреблениях.

Вучич может вернуться в кресло премьера

Предстоящие выборы имеют еще одну особенность. В субботу, 5 сентября, правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) официально выдвинула Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на парламентских выборах.

Таким образом, голосование 25 октября может определить и дальнейшую политическую карьеру нынешнего президента.

Вучич занимает пост президента Сербии с 2017 года, а до этого был премьер-министром. Нынешний президентский срок для него последний - баллотироваться на третий подряд срок он не может.

По данным AP и Reuters, ожидается, что Вучич покинет президентский пост и сосредоточится на парламентской кампании. Однако точный момент его отставки пока остается неясным.

Если Сербская прогрессивная партия получит необходимую поддержку и Вучич возглавит правительство, он сможет продолжить руководить страной уже в качестве премьер-министра.