9 сентября 2026, 12:28

Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ

Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ

«Альтернатива для Германии» (АдГ) получила рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Президент США Дональд Трамп назвал успех партии «по-настоящему триумфальным» и связал его с растущим недовольством немцев миграционной политикой страны.

В сообщении в Truth Social Трамп заявил, что жителям Германии «наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы», которые, по его мнению, нанесли стране серьезный ущерб. «Они на подъеме и больше не намерены с этим мириться», - написал американский президент.

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Результат АдГ стал крупнейшим в истории партии на земельных выборах. На голосовании 6 сентября она получила 43,8%, тогда как Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2%, а Социал-демократическая партия Германии - 9,3%. Четыре года назад АдГ получила в Саксонии-Анхальт 20,8% голосов, то есть за это время ее результат более чем удвоился.

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Для немецкой партийной системы итог выборов оказался серьезным потрясением. Канцлер Фридрих Мерц назвал произошедшее «тектоническим сдвигом» и признал, что ХДС «катастрофически проиграл». При этом он исключил возможность сотрудничества с АдГ.

Партия существует с 2013 года. Изначально ее создали евроскептики, выступавшие против финансовой помощи Греции, однако широкую популярность АдГ получила во время миграционного кризиса 2015 года. В 2017-м она впервые прошла в бундестаг, а после выборов 2025 года стала второй по численности силой в немецком парламенте.

При этом отношение к партии со стороны немецких властей остается крайне жестким. Региональные отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии власти относят к правоэкстремистским, а на федеральном уровне партию подозревают в экстремизме. Крупнейшие политические силы Германии придерживаются политики отказа от сотрудничества с АдГ.

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