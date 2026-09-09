Рейкьявик возмутился картой Трампа, включившей Исландию в США

Правительство Исландии официально выразило протест США после публикации Дональдом Трампом карты, на которой Исландия оказалась обозначена как часть американской территории. Министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала посла США и заявила, что подобное изображение неприемлемо.

Поводом стала опубликованная в понедельник карта Северной Америки. На ней Канада, Гренландия, Мексика и Исландия были окрашены в цвета американского флага и объединены под подписью «Соединённые Штаты Америки». Каких-либо пояснений, которые могли бы объяснить замысел изображения, Трамп не привёл, передает euronews.com

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Для Рейкьявика история особенно чувствительна из-за отношений двух стран в сфере безопасности. Исландия не имеет собственных вооружённых сил с момента обретения независимости в 1944 году. Её оборона связана с членством в НАТО и соглашением с США, заключённым в 1951 году.

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При этом публикация появилась на фоне уже существующей напряжённости вокруг северной Атлантики. Трамп неоднократно говорил о желании получить контроль над Гренландией - автономной территорией Дании, расположенной примерно в 300 километрах от Исландии. Торговый конфликт Вашингтона с Канадой также усилил тревогу среди традиционных союзников США в регионе.

Незадолго до дипломатического скандала сама Исландия продемонстрировала нежелание менять внешнеполитический курс. На референдуме 29 августа жители страны отклонили инициативу правительства о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. Голосование проходило как раз на фоне притязаний Трампа на Гренландию.

Теперь к политическим разногласиям добавилась история с картой. Для Рейкьявика это стало поводом напомнить Вашингтону, что даже близкие союзники не готовы спокойно воспринимать изображения, ставящие под сомнение их территориальную самостоятельность.