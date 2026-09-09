9 сентября 2026, 10:59

Магнитная буря продолжается: когда Земля выйдет из-под удара Солнца

Магнитная буря продолжается: когда Земля выйдет из-под удара Солнца

На Земле продолжается магнитная буря, начавшаяся 8 сентября. Солнечный ветер из корональной дыры разогнался примерно до 600 км/с, из-за чего геомагнитный шторм усилился до уровня G2. Однако пик уже позади: 9 сентября буря должна ослабнуть до G1, а к 11 сентября, согласно прогнозу, прекратиться.

Британская геологическая служба сообщает, что причиной возмущения стало увеличение скорости солнечного ветра за последние сутки. Сейчас специалисты ожидают постепенного снижения его воздействия. В ближайшие два дня магнитная активность сохранится, но будет слабеть.

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Подобные явления важны не только для специалистов, наблюдающих за Солнцем. Сильные магнитные бури могут влиять на работу GPS и других систем связи, а также провоцировать появление полярных сияний. Поэтому изменения солнечной активности отслеживают заранее.

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На этом фоне учёные получили необычайно подробные изображения поверхности Солнца. Снимки сделал солнечный телескоп на Гавайях - первоначально наблюдения проводились для проверки и настройки оборудования, однако качество кадров оказалось настолько высоким, что исследователям удалось рассмотреть структуру звезды с рекордным разрешением.

На изображениях специалисты увидели перьеподобные узоры и вихревые структуры, связанные с движением намагниченной плазмы. Учёные предполагают, что в этих процессах может участвовать неустойчивость Кельвина–Гельмгольца - один из возможных механизмов, влияющих на солнечную активность.

Такие наблюдения помогают лучше понять процессы, которые предшествуют мощным солнечным вспышкам и корональным выбросам массы. Если выброшенное вещество направляется к Земле, оно может вызвать новые магнитные бури. Поэтому более точное изучение Солнца в перспективе позволяет улучшить прогнозирование космической погоды.

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