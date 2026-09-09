9 сентября 2026, 09:59

Каждый третий житель планеты дышит табачным дымом против своей воли

Каждый третий житель планеты дышит табачным дымом против своей воли

Почти 2,7 млрд человек по всему миру подвергались воздействию вторичного табачного дыма в 2023 году. Среди них - 767 млн детей младше 15 лет, а последствия пассивного курения за год привели к 1,66 млн смертей, следует из нового исследования «Глобальное бремя болезней» (GBD).

Исследование, опубликованное в The Lancet Public Health, охватывает 204 страны и территории за период с 1990 по 2023 год. Авторы отмечают, что пассивное курение по-прежнему остаётся одной из основных причин заболеваний и преждевременной смерти среди людей, которые сами не курят.

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Особенно уязвимы дети. В общей сложности воздействию вторичного дыма в 2023 году подвергались 767 млн детей, а среди взрослых в эту группу входили 1,49 млрд женщин.

При этом около 70% населения мира всё ещё не защищены полноценными законами о запрете курения. Хотя число людей, живущих в странах с всеобъемлющими ограничениями, выросло с 3% населения планеты в 2007 году до 33% в 2024-м, этого оказалось недостаточно, чтобы существенно изменить глобальный масштаб проблемы.

К 2024 году только 79 стран достигли высших стандартов защиты, предусмотренных рамочной программой Всемирной организации здравоохранения. В этих государствах общественные места полностью свободны от курения либо соответствующее законодательство распространяется как минимум на 90% населения.

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Ситуация заметно различается по регионам. В Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии пассивному курению подвергаются 37,7% населения - выше среднемирового показателя в 33,9%. В абсолютных цифрах это около 146 млн человек.

В то же время в странах Африки к югу от Сахары, Северной Африки и Ближнего Востока число людей, подвергающихся воздействию табачного дыма, резко выросло. Исследователи связывают это прежде всего с увеличением численности населения. Западная Европа, напротив, демонстрирует заметный прогресс: Дания и Норвегия с 1990 года сократили распространённость пассивного курения на 48,8% и 44,3% соответственно.

Вторичный табачный дым связан не только с отдельными заболеваниями, но и с масштабными потерями здоровья. В 2023 году он стал причиной потери 44,8 млн лет здоровой жизни и оставался существенным фактором инвалидизации и преждевременной смерти.

Некачественный воздух от сигарет особенно опасен для некурящих: боковой дым не проходит через фильтр и содержит более высокие концентрации токсичных и канцерогенных веществ на единицу объёма. Исследователи связывают пассивное курение прежде всего с сердечно-сосудистыми и детскими респираторными заболеваниями, а также с инсультом, инфекциями нижних дыхательных путей, ХОБЛ, астмой, диабетом 2-го типа и рядом онкологических заболеваний.

Авторы исследования считают, что одного запрета на курение в общественных местах недостаточно. Среди дополнительных мер они называют повышение акцизов на табачные изделия, запрет маркетинга, стандартизированную упаковку и программы помощи людям, которые хотят отказаться от курения.

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