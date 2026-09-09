Каждый третий житель планеты дышит табачным дымом против своей воли

Почти 2,7 млрд человек по всему миру подвергались воздействию вторичного табачного дыма в 2023 году. Среди них - 767 млн детей младше 15 лет, а последствия пассивного курения за год привели к 1,66 млн смертей, следует из нового исследования «Глобальное бремя болезней» (GBD).

Исследование, опубликованное в The Lancet Public Health, охватывает 204 страны и территории за период с 1990 по 2023 год. Авторы отмечают, что пассивное курение по-прежнему остаётся одной из основных причин заболеваний и преждевременной смерти среди людей, которые сами не курят.

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Особенно уязвимы дети. В общей сложности воздействию вторичного дыма в 2023 году подвергались 767 млн детей, а среди взрослых в эту группу входили 1,49 млрд женщин.

При этом около 70% населения мира всё ещё не защищены полноценными законами о запрете курения. Хотя число людей, живущих в странах с всеобъемлющими ограничениями, выросло с 3% населения планеты в 2007 году до 33% в 2024-м, этого оказалось недостаточно, чтобы существенно изменить глобальный масштаб проблемы.

К 2024 году только 79 стран достигли высших стандартов защиты, предусмотренных рамочной программой Всемирной организации здравоохранения. В этих государствах общественные места полностью свободны от курения либо соответствующее законодательство распространяется как минимум на 90% населения.

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Ситуация заметно различается по регионам. В Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии пассивному курению подвергаются 37,7% населения - выше среднемирового показателя в 33,9%. В абсолютных цифрах это около 146 млн человек.

В то же время в странах Африки к югу от Сахары, Северной Африки и Ближнего Востока число людей, подвергающихся воздействию табачного дыма, резко выросло. Исследователи связывают это прежде всего с увеличением численности населения. Западная Европа, напротив, демонстрирует заметный прогресс: Дания и Норвегия с 1990 года сократили распространённость пассивного курения на 48,8% и 44,3% соответственно.

Вторичный табачный дым связан не только с отдельными заболеваниями, но и с масштабными потерями здоровья. В 2023 году он стал причиной потери 44,8 млн лет здоровой жизни и оставался существенным фактором инвалидизации и преждевременной смерти.

Некачественный воздух от сигарет особенно опасен для некурящих: боковой дым не проходит через фильтр и содержит более высокие концентрации токсичных и канцерогенных веществ на единицу объёма. Исследователи связывают пассивное курение прежде всего с сердечно-сосудистыми и детскими респираторными заболеваниями, а также с инсультом, инфекциями нижних дыхательных путей, ХОБЛ, астмой, диабетом 2-го типа и рядом онкологических заболеваний.

Авторы исследования считают, что одного запрета на курение в общественных местах недостаточно. Среди дополнительных мер они называют повышение акцизов на табачные изделия, запрет маркетинга, стандартизированную упаковку и программы помощи людям, которые хотят отказаться от курения.