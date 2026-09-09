9 сентября 2026, 19:06 Валерия Леонова

Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Возвращение принца Гарри и Меган в Великобританию не означает их возвращения к королевским обязанностям. Король Карл III распорядился официально напомнить государственным ведомствам и другим структурам, что герцог и герцогиня Сассекские по-прежнему считаются неработающими членами королевской семьи и выступают как частные лица.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас также

Разъяснение было подготовлено лордом-камергером лордом Беньоном по поручению короля. Его направили представителям правительства, вооруженных сил и лордам-наместникам - официальным представителям монарха в регионах страны.

Поводом стали запросы о том, изменилось ли положение Гарри и Меган после того, как в августе они вместе с детьми Арчи и Лилибет вернулись из Калифорнии в Великобританию.

Ответ Букингемского дворца однозначен: ничего не изменилось

По-прежнему действует договоренность, достигнутая в 2020 году после решения Сассексов отказаться от исполнения обязанностей работающих членов королевской семьи. Гарри и Меган не выполняют официальные поручения от имени монарха и не используют обращения «Его Королевское Высочество» и «Ее Королевское Высочество».

Их благотворительная деятельность также считается частной и не осуществляется от имени короля или королевской семьи.

Зачем понадобилось отдельное письмо

После возвращения Сассексов в страну возник вопрос, как должны восприниматься их будущие публичные мероприятия. Гарри продолжает заниматься благотворительными проектами, прежде всего Invictus Games, а у супругов есть и другие общественные и коммерческие интересы.

Теперь дворец официально провел границу: появление Гарри или Меган на мероприятии не должно восприниматься как королевский визит или выполнение обязанностей от имени монарха.

Читайте Mixer
Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Раки, Скорпионы, Девы и Козероги в гороскопе на четверг 10 сентября
Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Девять полок - девять способов справляться с трудностями: какая привлекла…
Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Уха как в деревне: несколько простых хитростей - и бульон получится…
Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Им не нужен дорогой гардероб: 4 знака зодиака с врожденным чувством стиля

Особое разъяснение касается мероприятий, организация которых может потребовать государственных средств. В таких случаях вопросы рекомендовано направлять в Букингемский дворец.

Отдельно оговаривается безопасность Сассексов. Решения об оперативной охране Гарри, Меган и их детей принимают соответствующие государственные и полицейские структуры, а не королевская семья.

Что удивило Гарри и Меган

Сам официальный статус не стал для супругов неожиданностью. Однако представители Сассексов заявили, что Гарри и Меган были удивлены тем, как было распространено письмо.

По данным британских СМИ, их команда получила его содержание примерно за час до публикации для прессы. Представители супругов пытались уточнить некоторые положения, однако времени для этого до обнародования документа оказалось недостаточно.

Почему вопрос возник именно сейчас

Гарри и Меган отказались от обязанностей работающих членов королевской семьи в 2020 году и переехали в Северную Америку. Несколько лет они жили с детьми в Калифорнии.

В конце августа 2026 года семья вернулась в Великобританию на длительный срок. Арчи и Лилибет должны учиться здесь, а Гарри намерен продолжить работу над своими благотворительными проектами.

В частности, в июле 2027 года Бирмингем примет очередные Invictus Games - международные соревнования для раненых и получивших травмы военнослужащих и ветеранов, основанные принцем Гарри в 2014 году.

Возвращение семьи вновь сделало актуальным и давний спор о государственной охране Сассексов. Вопрос об условиях их безопасности рассматривается компетентными британскими органами.

Однако в одном Букингемский дворец теперь не оставляет пространства для разных толкований: жизнь Гарри и Меган снова связана с Великобританией, но официальными представителями монархии они не стали.

Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Девять полок - девять способов справляться с трудностями: какая привлекла…
Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Уха как в деревне: несколько простых хитростей - и бульон получится…

В мире

Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 19:06
Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию
9 сентября, 17:28
Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы на 25 октября
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 15:58 15:58
К концу века засушливые земли могут занять более 40% суши планеты
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 12:58 12:58
Китай подтвердил: 33 пропавших латвийца находились на его территории
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 12:28 12:28
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 10:59 10:59
Магнитная буря продолжается: когда Земля выйдет из-под удара Солнца
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 09:59 09:59
Каждый третий житель планеты дышит табачным дымом против своей воли
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
9 сентября, 08:28 08:28
Рейкьявик возмутился картой Трампа, включившей Исландию в США
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
8 сентября, 18:28 18:28
Препарат, созданный с помощью ИИ, неожиданно показал эффект против старения
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
8 сентября, 17:28 17:28
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение

Латвия

Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 18:27
9 сентября на восьми наблюдательных станциях побит рекорд тепла
9 сентября, 16:59
После утечки данных CSDD люди требуют компенсации: чаще всего речь идет о 10 000 евро
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 16:28 16:28
«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 14:58 14:58
В Латвии резко похолодает: какой погоды ждать в выходные
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 14:29 14:29
Рижский автовокзал сносить не будут: новый акционер рассказал о планах
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 13:28 13:28
Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 12:58 12:58
Китай подтвердил: 33 пропавших латвийца находились на его территории
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 11:59 11:59
Латвия проигрывает борьбу за иностранных студентов Испании и Италии
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 11:28 11:28
300 000 евро на продвижение Риги в LinkedIn вызвали вопросы у министерства
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
9 сентября, 10:28 10:28
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС

ЧП

В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
9 сентября, 17:59
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
7 сентября, 19:30
В Этнографическом музее пройдут Дни ремесел: посетителей научат печь хлеб, шить льняные рубашки и создавать украшения
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
7 сентября, 19:00
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
6 сентября, 20:20
«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США
6 сентября, 18:55
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
6 сентября, 16:22
Жизнь после «Друзей»: Netflix готовит документальный фильм о Мэттью Перри
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
5 сентября, 15:40
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне

Mixer

Вкус из детства без похода в кондитерскую: рецепт мягких пончиков
9 сентября, 18:15
Творог, мак и лимон: запеканка, которой не нужен крем
Вкус из детства без похода в кондитерскую: рецепт мягких пончиков
9 сентября, 18:10
Раки, Скорпионы, Девы и Козероги в гороскопе на четверг 10 сентября
Вкус из детства без похода в кондитерскую: рецепт мягких пончиков
9 сентября, 16:57
Девять полок - девять способов справляться с трудностями: какая привлекла вас первой?
9 сентября, 16:19
Уха как в деревне: несколько простых хитростей - и бульон получится по-настоящему наваристым
9 сентября, 15:38
Им не нужен дорогой гардероб: 4 знака зодиака с врожденным чувством стиля
9 сентября, 14:58
Кроссовки, сапоги или тапочки: тест на вашу главную внутреннюю потребность
9 сентября, 14:25
Козероги, Весы, Скорпионы и Раки в гороскопе Джорджии Николс на четверг 10 сентября
9 сентября, 14:17
Вкус из детства без похода в кондитерскую: рецепт мягких пончиков

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына

Спорт

СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
7 сентября, 11:02
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
7 сентября, 08:57
Луис Энрике будет зарабатывать 20 млн евро в год по новому контракту с ПСЖ до 2030 года
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
6 сентября, 21:06
Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
6 сентября, 15:40
Мексиканский силач поднял 511 кг и побил рекорд «Горы» из «Игры престолов»
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас