Карл III провел границу: что разрешено Гарри и Меган после возвращения в Британию

Возвращение принца Гарри и Меган в Великобританию не означает их возвращения к королевским обязанностям. Король Карл III распорядился официально напомнить государственным ведомствам и другим структурам, что герцог и герцогиня Сассекские по-прежнему считаются неработающими членами королевской семьи и выступают как частные лица.

Об этом сообщает The Guardian.

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Разъяснение было подготовлено лордом-камергером лордом Беньоном по поручению короля. Его направили представителям правительства, вооруженных сил и лордам-наместникам - официальным представителям монарха в регионах страны.

Поводом стали запросы о том, изменилось ли положение Гарри и Меган после того, как в августе они вместе с детьми Арчи и Лилибет вернулись из Калифорнии в Великобританию.

Ответ Букингемского дворца однозначен: ничего не изменилось

По-прежнему действует договоренность, достигнутая в 2020 году после решения Сассексов отказаться от исполнения обязанностей работающих членов королевской семьи. Гарри и Меган не выполняют официальные поручения от имени монарха и не используют обращения «Его Королевское Высочество» и «Ее Королевское Высочество».

Их благотворительная деятельность также считается частной и не осуществляется от имени короля или королевской семьи.

Зачем понадобилось отдельное письмо

После возвращения Сассексов в страну возник вопрос, как должны восприниматься их будущие публичные мероприятия. Гарри продолжает заниматься благотворительными проектами, прежде всего Invictus Games, а у супругов есть и другие общественные и коммерческие интересы.

Теперь дворец официально провел границу: появление Гарри или Меган на мероприятии не должно восприниматься как королевский визит или выполнение обязанностей от имени монарха.

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Особое разъяснение касается мероприятий, организация которых может потребовать государственных средств. В таких случаях вопросы рекомендовано направлять в Букингемский дворец.

Отдельно оговаривается безопасность Сассексов. Решения об оперативной охране Гарри, Меган и их детей принимают соответствующие государственные и полицейские структуры, а не королевская семья.

Что удивило Гарри и Меган

Сам официальный статус не стал для супругов неожиданностью. Однако представители Сассексов заявили, что Гарри и Меган были удивлены тем, как было распространено письмо.

По данным британских СМИ, их команда получила его содержание примерно за час до публикации для прессы. Представители супругов пытались уточнить некоторые положения, однако времени для этого до обнародования документа оказалось недостаточно.

Почему вопрос возник именно сейчас

Гарри и Меган отказались от обязанностей работающих членов королевской семьи в 2020 году и переехали в Северную Америку. Несколько лет они жили с детьми в Калифорнии.

В конце августа 2026 года семья вернулась в Великобританию на длительный срок. Арчи и Лилибет должны учиться здесь, а Гарри намерен продолжить работу над своими благотворительными проектами.

В частности, в июле 2027 года Бирмингем примет очередные Invictus Games - международные соревнования для раненых и получивших травмы военнослужащих и ветеранов, основанные принцем Гарри в 2014 году.

Возвращение семьи вновь сделало актуальным и давний спор о государственной охране Сассексов. Вопрос об условиях их безопасности рассматривается компетентными британскими органами.

Однако в одном Букингемский дворец теперь не оставляет пространства для разных толкований: жизнь Гарри и Меган снова связана с Великобританией, но официальными представителями монархии они не стали.