К концу века засушливые земли могут занять более 40% суши планеты

К концу XXI века засушливые земли могут занимать более 40% суши планеты без учета Антарктиды. Это означает дальнейшее сокращение территорий, пригодных для сельского хозяйства, и усиление нагрузки на водные ресурсы, от которых зависят миллиарды людей.

К такому выводу пришли ученые Китайской академии лесного хозяйства. Они изучили климатические данные за 1994–2023 годы и на их основе спрогнозировали изменения на период с 2071 по 2100 год. Сейчас на засушливые земли приходится около 38,58% суши, а к концу века показатель может вырасти до 39,31–40,28%.

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В пересчете на площадь это примерно 2,37 млн квадратных километров - территория сопоставимая с Алжиром. Сильнее всего расширение сухих зон, согласно прогнозу, затронет Австралию.

Засушливыми называют территории, где испарение значительно превышает количество осадков. К ним относятся пустыни, полупустыни и сухие степи. Такие регионы особенно чувствительны к засухам и деградации почв, поэтому их дальнейшее расширение может привести к снижению урожаев и усилению дефицита воды.

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При этом новый прогноз оказался менее пессимистичным, чем некоторые предыдущие оценки. Ранее ученые допускали, что к концу века засушливые земли могут охватить до 56% суши.

Причина более умеренного сценария - влияние растущей концентрации углекислого газа в атмосфере. CO₂ способен стимулировать рост растений и помогать им эффективнее использовать воду, благодаря чему расширение засушливых территорий частично замедляется.

Однако этот эффект не сможет полностью компенсировать последствия потепления. По мере насыщения растений углекислым газом его положительное влияние будет ослабевать, тогда как более теплый климат продолжит способствовать высушиванию суши.

Ученые считают, что подготовиться к этим изменениям необходимо заранее. В первую очередь речь идет о защите почв и водных ресурсов, поскольку расширение сухих зон особенно опасно для регионов, где сельскохозяйственные и населенные территории уже соседствуют с засушливыми районами.