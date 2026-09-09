9 сентября 2026, 13:59

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Европейский газ достиг максимальной цены почти за три года: трейдеры пытаются ускорить закачку топлива в хранилища перед зимой, однако темпы их наполнения остаются низкими. Дополнительную нервозность рынку создают события на Ближнем Востоке и риски для судоходства через Ормузский пролив.

Во вторник базовые газовые фьючерсы поднимались на 3,4%, достигнув самого высокого уровня с января 2023 года. Контракты на поставку газа в следующем месяце на нидерландской бирже в Амстердаме торговались по 74,95 евро за мегаватт-час, прибавив 2,2%, сообщает Bloomberg

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Главная проблема Европы - недостаточный объем запасов. Менее чем за месяц до начала отопительного сезона подземные хранилища заполнены примерно на 67% при сезонной норме в 83%. Особенно уязвимой выглядит Германия, где сосредоточены крупнейшие газовые мощности региона: ее хранилища заполнены примерно наполовину.

Ассоциация операторов газохранилищ INES предупреждает, что даже достижение Германией целевого уровня в 77% к 1 ноября не гарантирует достаточных запасов. При аномально холодной зиме этого объема может оказаться недостаточно.

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Европейские трейдеры теперь конкурируют за дополнительные партии сжиженного природного газа. Чтобы привлечь танкеры и опередить азиатских покупателей, которым также нужен ресурс, европейскому рынку приходится предлагать более высокую цену.

Ситуацию осложняют события на Ближнем Востоке. Удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и американские атаки на иранские танкеры усилили опасения по поводу безопасности судоходства. Иран заявил о подготовке соглашения с Оманом по безопасному коридору в Ормузском проливе, однако риск нападений на суда остается высоким.

Подорожание газа уже отражается на рынке электроэнергии. В Германии фьючерсы на электричество с поставкой в 2027 году поднялись до 126,62 евро за мегаватт-час - это максимальный показатель с октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что европейский рынок газа может столкнуться с дефицитом зимой. Цены на топливо росли четыре недели подряд, а новые боевые действия на Ближнем Востоке усиливали опасения по поводу перебоев с поставками и недостаточной подготовки запасов к отопительному сезону.

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