Ferrari запатентовала суперкар с двумя рулями: управлять машиной можно с любого кресла

Ferrari запатентовала необычную конструкцию автомобиля, в котором управлять машиной можно как с левого, так и с правого переднего кресла. Для этого инженеры итальянской компании предусмотрели два отдельных места с собственными рулевыми механизмами. О новой разработке Ferrari сообщает автомобильное издание CarBuzz.

Суть идеи в том, что привычного разделения на водительское и пассажирское место фактически не будет: каждое из двух передних кресел потенциально может стать местом водителя.

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Перед обоими устанавливается собственный руль. Когда один из них не нужен, его можно повернуть примерно на 90 градусов и убрать вместе с частью рулевого механизма, чтобы освободить пространство перед пассажиром.

Таким образом, человек сможет выбирать, с какой стороны автомобиля ему удобнее управлять.

Зачем Ferrari два руля

Одно из очевидных применений такой конструкции связано с левосторонним и правосторонним движением.

Например, автомобиль, прибывший из континентальной Европы в Великобританию, теоретически можно будет превратить из леворульного в праворульный без каких-либо серьезных переделок. Водителю достаточно будет занять другое кресло и использовать расположенные перед ним органы управления.

Подобная конструкция могла бы избавить производителя и от необходимости выпускать отдельные версии одной модели для стран с разной организацией дорожного движения.

Однако возможности системы этим не ограничиваются. Два полноценных водительских места потенциально позволяют владельцам машины выбирать наиболее удобную посадку в зависимости от условий поездки.

Руль без механической связи с колесами

Реализовать такую необычную компоновку позволяет технология steer-by-wire - электронное рулевое управление.

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В традиционном автомобиле между рулем и управляемыми колесами существует механическая связь. В системе steer-by-wire действия водителя считываются датчиками, после чего электроника передает команды исполнительным механизмам, поворачивающим колеса.

Именно отсутствие жесткой механической связи дает инженерам гораздо больше свободы при выборе расположения руля.

На патентных изображениях Ferrari рулевые колеса напоминают штурвалы современных гоночных машин. Конструкция предусматривает и расположенные за рулем подвижные лепестки.

При этом из патента не следует, что система обязательно предназначена именно для электромобиля: электронное рулевое управление технически может использоваться с различными типами силовых установок.

Ferrari уже экспериментировала с водительским местом

Это не первый патент Ferrari, посвященный радикальному изменению привычной компоновки салона.

Ранее компания разработала систему, позволяющую менять расположение водительского места, руля и педального узла. Конструкция предусматривала несколько вариантов - от традиционного расположения водителя слева или справа до центральной посадки, напоминающей одноместный гоночный автомобиль.

Но появится ли Ferrari с двумя рулями на дорогах, пока неизвестно. Получение патента означает прежде всего защиту инженерной разработки и вовсе не гарантирует ее использования в серийной модели.

Тем не менее сама идея выглядит необычно даже по меркам производителя суперкаров: если она когда-нибудь доберется до производства, вопрос «кто сегодня за рулем? приобретет совершенно буквальный смысл.