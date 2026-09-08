Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины стоимостью 9 млн евро

tf1info.fr

В ночь с понедельника, 7 сентября, на вторник, 8 сентября, в музее Ренуара в Кань-сюр-Мер на юго-востоке Франции произошло ограбление - что были украдены четыре картины, оценочная стоимость которых составляет 9 миллионов евро, сообщает TF1 и BFM со ссылкой на источники.

Ограбление совершили двое неизвестных. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступники вырезали картины из рам и скрылись.

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Согласно заявлению мэра Кань-сюр-Мер, во время побега грабители оставили две из четырех картин в музейном саду. Муниципальная полиция прибыла на место происшествия через пять минут после срабатывания сигнализации около 6:00 утра.

Какие именно полотна были похищены, пока не раскрывается.

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Местные власти сообщают, что полиция разыскивает преступников.

Музей расположен в поместье Domaine des Collettes в Кань-сюр-Мер. Ренуар приобрел его в 1906 году и прожил там до своей смерти в 1919 году.

В 1960 году поместье выкупил муниципалитет Кань-сюр-Мер, чтобы открыть в нем музей. Сейчас в коллекции находятся 13 картин Ренуара, а также работы Аристида Майоля, Пьера Боннара и Рауля Дюфи.