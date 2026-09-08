В США трое туристов доверились ИИ при планировании похода в горы - их пришлось спасать

ABC News

В США троих туристов из Калифорнии пришлось спасать с горы Шаста высотой 4322 метра после того, как они столкнулись с проблемами во время спуска. Один из мужчин получил травму. При подготовке к походу группа использовала нейросеть Gemini, которая, как выяснилось, допустила ошибки при составлении маршрута и расчете необходимых запасов еды и воды, сообщает ABC News.

Подъем к вершине туристы начали около 3:00 ночи. Несмотря на то, что альпинистам рекомендуется возвращаться обратно, если они не доходят до пика к полудню, мужчины проигнорировали предупреждение - продолжили путь и поднялись на гору только около 19:00.

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Обратно им пришлось спускаться уже в темноте. Сначала туристы позвонили в офис шерифа, чтобы узнать, как им найти дорогу, но вскоре заблудились и оказались в каньоне Мад-Крик. Один из них получил травму, и группе пришлось остаться на ночь в ущелье.

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Утром на помощь прибыли альпинисты Лесной службы США и волонтеры, которые нашли туристов и помогли им выбраться с горы.

Позже выяснилось, что к походу мужчины готовились с помощью Gemini: нейросеть помогла им спланировать маршрут и посоветовала взять с собой гораздо меньше еды и воды, чем требовалось.

В офисе шерифа назвали использование ИИ для планирования такого похода «критической ошибкой». Там напомнили, что перед поездкой необходимо связаться с местным отделением Лесной службы США и получить актуальную информацию о маршруте и условиях. В ведомстве также подчеркнули, что при планировании подобных поездок нельзя полагаться исключительно на искусственный интеллект.