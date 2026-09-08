Трамп показал карту, на которой Куба, Канада и Мексика стали частью США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, на которой целый ряд стран обозначен как часть Соединенных Штатов. Под американским флагом на изображении оказались не только Канада и Мексика, но и Куба, Гренландия, Исландия, государства Центральной Америки и несколько стран Карибского бассейна.

Трамп не сопроводил публикацию какими-либо пояснениями или подписью. На карте территории выделены цветом американского флага, однако из самого сообщения неясно, что именно президент хотел обозначить этой публикацией, передает aa.com.tr

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Это не первый подобный пост Трампа за последние дни. 6 сентября он разместил изображение Луны с американским флагом и подписью «Луна наша». В тот же день президент предложил переименовать американский штат Нью-Мексико в «Новую Америку».

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Кроме того, Трамп показал карту Ирана, очертания границ которого напоминали его собственный профиль. Новая публикация с картой, включающей территории других государств в состав США, стала продолжением этой серии необычных изображений.