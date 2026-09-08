Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение

Непал призвал крупнейшие экономики мира признать свою ответственность за разрушительные наводнения, в результате которых в стране погибли и пропали без вести более 6 тыс. человек. Власти страны считают, что катастрофа связана с изменением климата, тогда как собственный вклад Непала в глобальные выбросы составляет лишь 0,1%.

Об этом министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил в интервью The Guardian. По его словам, ученые связывают происходящие стихийные бедствия с изменением климата, вызванным выбросами парниковых газов.

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«Наш вклад в изменение климата ничтожно мал, - сказал Кханал. - Для… более крупных и гораздо более загрязняющих окружающую среду экономик, чей исторический вклад в выбросы парниковых газов намного превышает наш, крайне важно признать общую ответственность».

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Среди стран, которые, по мнению министра, должны помочь Непалу, он отдельно назвал Китай и Индию. Кханал считает произошедшее одним из наиболее серьезных сигналов о том, с какими последствиями изменения климата может столкнуться страна в будущем.

Теперь Непал рассчитывает получить международную помощь на восстановление. Страна уже направила в Фонд ООН для реагирования на потери и ущерб официальный запрос на срочное выделение $20 млн.

Эти средства планируется направить на ликвидацию последствий стихии. В частности, Непалу необходимо восстановить до 20 тыс. домов и крупную автомобильную трассу.