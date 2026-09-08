8 сентября 2026, 17:28

Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение

Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение

Непал призвал крупнейшие экономики мира признать свою ответственность за разрушительные наводнения, в результате которых в стране погибли и пропали без вести более 6 тыс. человек. Власти страны считают, что катастрофа связана с изменением климата, тогда как собственный вклад Непала в глобальные выбросы составляет лишь 0,1%.

Об этом министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил в интервью The Guardian. По его словам, ученые связывают происходящие стихийные бедствия с изменением климата, вызванным выбросами парниковых газов.

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«Наш вклад в изменение климата ничтожно мал, - сказал Кханал. - Для… более крупных и гораздо более загрязняющих окружающую среду экономик, чей исторический вклад в выбросы парниковых газов намного превышает наш, крайне важно признать общую ответственность».

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Среди стран, которые, по мнению министра, должны помочь Непалу, он отдельно назвал Китай и Индию. Кханал считает произошедшее одним из наиболее серьезных сигналов о том, с какими последствиями изменения климата может столкнуться страна в будущем.

Теперь Непал рассчитывает получить международную помощь на восстановление. Страна уже направила в Фонд ООН для реагирования на потери и ущерб официальный запрос на срочное выделение $20 млн.

Эти средства планируется направить на ликвидацию последствий стихии. В частности, Непалу необходимо восстановить до 20 тыс. домов и крупную автомобильную трассу.

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