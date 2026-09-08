Любитель с металлоискателем обнаружил в Финляндии клад серебра эпохи викингов: около 4,5 кг монет

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В Финляндии недалеко от города Сюсмя обнаружили крупнейший из известных в стране клад серебра позднего железного века. Археологи извлекли около 4,5 килограмма серебра, большая часть которого приходится на монеты. Находку обнаружили в двух берестяных контейнерах, спрятанных среди камней на глубине около 45 сантиметров.Об этом сообщает Аrkeonews.

Первые следы клада 3 сентября заметил любитель с металлоискателем Калле Лаппинен. На следующий день место осмотрел археолог Эско Тиккала из городского музея Лахти, который руководил извлечением клада.

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Монеты пока не очистили и не разделили, поэтому их точное количество неизвестно. Предварительно археологи предполагают, что речь может идти о нескольких тысячах монет. Их возраст и происхождение удастся установить после нумизматического исследования.

Помимо монет, в кладе обнаружили фрагмент рубленого серебра, браслет, металлическую накладку и серебряную бусину. Ценности находились в двух берестяных контейнерах, спрятанных примерно в 12 метрах друг от друга.

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Особый интерес для археологов представляет хорошо сохранившаяся береста. Органические материалы редко сохраняются на протяжении столетий в археологических слоях Финляндии. Контейнеры могут дать исследователям дополнительную информацию о том, как в эпоху викингов хранили и прятали ценные вещи.

До сих пор крупнейшим кладом этого периода в Финляндии считалась находка, сделанная в 1895 году в Нусиайнене. В ней было около 1700 монет и других предметов общим весом примерно 2,2 килограмма. Новый клад почти вдвое тяжелее.

Однако сами монеты из Сюсмя еще предстоит изучить. В этом регионе ранее находили серебряные монеты, связанные с исламским миром и Византией. Археологам предстоит установить, откуда происходят новые монеты, когда их спрятали и были ли два берестяных контейнера частью одного тайника.