Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Еврокомиссию подготовить общеевропейский закон, который запретит детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. С такой просьбой он обратился к председательнице ЕК Урсуле фон дер Ляйен после того, как аналогичная французская инициатива была заблокирована Конституционным советом страны.

О содержании письма Макрона от 29 августа стало известно 7 сентября. Французский президент считает, что теперь вопрос нужно решать на уровне всего Евросоюза, чтобы установить единые правила для всех стран. В письме фон дер Ляйен он заявил, что «сейчас крайне важно пойти дальше и гармонизировать это положение посредством нового европейского документа» пишет dw.com

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14 августа Конституционный совет Франции заблокировал национальный закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Высший орган конституционного контроля страны пришел к выводу, что такая норма нарушает свободу выражения мнений. После этого Макрон поручил премьер-министру Себастьену Лекорню подготовить новый, «юридически безупречный» законопроект.

Сам президент рассчитывает «найти путь вперед» в ближайшие месяцы. Речь идет о пересмотренном французском законе, который должен одновременно соответствовать законодательству ЕС и Конституции страны. Однако теперь Макрон предлагает не ограничиваться национальными правилами и перенести вопрос на общеевропейский уровень.

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Инициатива связана с опасениями по поводу влияния соцсетей на детей. В декабре 2025 года французский орган по надзору в сфере здравоохранения предупреждал о возможных рисках, связанных с использованием TikTok, Instagram и Snapchat. Среди них назывались снижение самооценки, а также возможный рост случаев самоповреждения, самоубийств и употребления наркотиков.

По французской статистике, каждый второй подросток проводит со смартфоном от двух до пяти часов в день, а 58% используют телефоны для доступа к социальным сетям. Именно на фоне этих данных ограничения для несовершеннолетних стали одной из заметных тем внутренней политики Макрона.

Похожий запрет уже действует в Австралии. С декабря 2025 года большинству социальных сетей запрещено предоставлять доступ пользователям младше 16 лет. Французская инициатива может привести к появлению аналогичного ограничения сразу на уровне Евросоюза.

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