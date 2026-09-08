8 сентября 2026, 11:27

Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет

Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Еврокомиссию подготовить общеевропейский закон, который запретит детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. С такой просьбой он обратился к председательнице ЕК Урсуле фон дер Ляйен после того, как аналогичная французская инициатива была заблокирована Конституционным советом страны.

О содержании письма Макрона от 29 августа стало известно 7 сентября. Французский президент считает, что теперь вопрос нужно решать на уровне всего Евросоюза, чтобы установить единые правила для всех стран. В письме фон дер Ляйен он заявил, что «сейчас крайне важно пойти дальше и гармонизировать это положение посредством нового европейского документа» пишет dw.com

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14 августа Конституционный совет Франции заблокировал национальный закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Высший орган конституционного контроля страны пришел к выводу, что такая норма нарушает свободу выражения мнений. После этого Макрон поручил премьер-министру Себастьену Лекорню подготовить новый, «юридически безупречный» законопроект.

Сам президент рассчитывает «найти путь вперед» в ближайшие месяцы. Речь идет о пересмотренном французском законе, который должен одновременно соответствовать законодательству ЕС и Конституции страны. Однако теперь Макрон предлагает не ограничиваться национальными правилами и перенести вопрос на общеевропейский уровень.

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Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет

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Инициатива связана с опасениями по поводу влияния соцсетей на детей. В декабре 2025 года французский орган по надзору в сфере здравоохранения предупреждал о возможных рисках, связанных с использованием TikTok, Instagram и Snapchat. Среди них назывались снижение самооценки, а также возможный рост случаев самоповреждения, самоубийств и употребления наркотиков.

По французской статистике, каждый второй подросток проводит со смартфоном от двух до пяти часов в день, а 58% используют телефоны для доступа к социальным сетям. Именно на фоне этих данных ограничения для несовершеннолетних стали одной из заметных тем внутренней политики Макрона.

Похожий запрет уже действует в Австралии. С декабря 2025 года большинству социальных сетей запрещено предоставлять доступ пользователям младше 16 лет. Французская инициатива может привести к появлению аналогичного ограничения сразу на уровне Евросоюза.

Как вы относитесь к идее запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями?

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Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет

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