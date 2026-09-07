Во Франции зафиксирован один из самых низких за 30 лет объемов производства вина

Производство вина во Франции в 2026 году сократится до одного из самых низких показателей за последние 30 лет. Причиной стала аномальная жара, сообщает статистическая служба Министерства сельского хозяйства Франции.

По состоянию на 1 сентября во Франции произвели около 34 млн гектолитров вина. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 17% ниже среднего показателя за 2021–2025 годы.

Читайте нас также Google News Facebook

По всей стране усилилась засуха почвы. В некоторых регионах виноград засох, а листва на лозах полностью выгорела. Кроме того, площадь виноградников сократилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Читайте

В 2026 году Европа столкнулась с несколькими волнами аномальной жары. Особенно сильно от высокой температуры пострадали Франция, Германия, Испания и Италия. По оценкам французских властей, экономический ущерб от жары может составить от 10 до 15 млрд евро.

Жара нанесла ущерб и другим отраслям во Франции. В частности, из-за высокой температуры французские музеи понесли убытки более чем на 1,5 млн евро. Лувру пришлось отменить около 60 000 билетов на сумму около 1 млн евро после сокращения продолжительности рабочего дня.