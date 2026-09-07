7 сентября 2026, 17:40 Наталья Гудемчук

Во Франции зафиксирован один из самых низких за 30 лет объемов производства вина

Во Франции зафиксирован один из самых низких за 30 лет объемов производства вина

Производство вина во Франции в 2026 году сократится до одного из самых низких показателей за последние 30 лет. Причиной стала аномальная жара, сообщает статистическая служба Министерства сельского хозяйства Франции.

По состоянию на 1 сентября во Франции произвели около 34 млн гектолитров вина. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 17% ниже среднего показателя за 2021–2025 годы.

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По всей стране усилилась засуха почвы. В некоторых регионах виноград засох, а листва на лозах полностью выгорела. Кроме того, площадь виноградников сократилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

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В 2026 году Европа столкнулась с несколькими волнами аномальной жары. Особенно сильно от высокой температуры пострадали Франция, Германия, Испания и Италия. По оценкам французских властей, экономический ущерб от жары может составить от 10 до 15 млрд евро.

Жара нанесла ущерб и другим отраслям во Франции. В частности, из-за высокой температуры французские музеи понесли убытки более чем на 1,5 млн евро. Лувру пришлось отменить около 60 000 билетов на сумму около 1 млн евро после сокращения продолжительности рабочего дня.

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