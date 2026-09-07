Во Франции судят миллиардера Оливье Буига за незаконную охоту на охраняемых животных и птиц

franceinfo.fr

Французский миллиардер Оливье Буиг в понедельник прибыл в суд Орлеана, где вместе с еще пятью фигурантами предстанет по делу о незаконной охоте, в том числе на охраняемых птиц. Речь идет об охотничьих угодьях Буига возле лесного массива Солонь, примерно в 150 километрах к югу от Парижа.

Судебный процесс, который, как ожидается, продлится два дня, имеет во многом прецедентное значение: подобные дела ранее не рассматривались французскими судами.

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Президент Лиги защиты птиц (LPO) Аллен Бугрен-Дюбур заявил, что Буиг, брат бывшего руководителя телекоммуникационной группы Bouygues Мартина Буига, относится к категории состоятельных людей, которые считают, что требования по защите биоразнообразия для них необязательны.

По его словам, дело должно стать «предупреждением» для состоятельных французов и представителей элиты, считающих себя выше закона, и заставить их отказаться от действий, наносящих ущерб окружающей среде. «Биоразнообразие тоже может страдать, а правила действуют для всех, в том числе для тех, у кого большие ресурсы», - добавил он.

По данным следствия, незаконная охота на территории Буига продолжалась на протяжении многих лет, сообщил региональный прокурор.

В понедельник в суд явились пятеро из шести обвиняемых. В случае признания виновными им может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 750 000 евро.

В прошлом году полиция после анонимного сообщения обнаружила на территории, принадлежащей миллиардеру, массовое захоронение охраняемых видов птиц. Среди них были большие белые цапли, луни, пустельги, большие бакланы и обыкновенные канюки.

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Кроме того, полиция обнаружила большое захоронение домашних и диких кошек.

На территории также нашли капканы-захваты, использование которых запрещено во Франции с 1995 года и список видов животных, предназначенных для отстрела.

С усадьбы Буига Фонтене был изъят экскаватор, который, по версии следствия, использовали для рытья ям, где затем захоранивали убитых на охоте животных.

75-летнего Оливье Буига взяли под стражу в июне прошлого года после обысков, проведенных полицией в связи с информацией о незаконной деятельности на его участке площадью 600 гектаров в Солони. Этот лесной массив является вторым по площади во Франции и пользуется популярностью у состоятельных жителей страны.

Помимо LPO, около 15 экологических и зоозащитных организаций присоединились к делу в качестве гражданских истцов.

Оливье Буиг - один из сыновей Франсиса Буига, основавшего строительный, медийный и телекоммуникационный концерн.