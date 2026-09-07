7 сентября 2026, 09:58 Валерия Леонова

В Непале объявлен день траура по жертвам катастрофы: число погибших выросло до 1353 человек

В Непале объявлен день траура по жертвам катастрофы: число погибших выросло до 1353 человек

В Непале 7 сентября объявлен общенациональный день траура по жертвам разрушительного наводнения, обрушившегося на страну 26 августа, сообщает Reuters.

По последним данным полиции, из воды, грязи и завалов извлечены тела 1353 человек, еще 3992 человека пока не найдены. Тем временем спасатели продолжают поиски - и спустя почти две недели после катастрофы надежда найти выживших еще остается.

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В понедельник государственные флаги приспущены на зданиях государственных учреждений по всему Непалу, а также в непальских посольствах и дипломатических представительствах за рубежом. Решение объявить 7 сентября днем национального траура правительство страны приняло 3 сентября.

Для многих семей этот день совпал с традиционными индуистскими обрядами, которые проводятся на 13-й день после смерти человека. Некоторые родственники пропавших уже проводят символические похороны, хотя тела их близких так и не были найдены.

Почти 500 погибших пока не удалось опознать

Число жертв продолжает расти по мере разбора завалов и поисков вниз по течению рек.

Согласно самым свежим данным Nepal Police, к 7 сентября обнаружены 1353 погибших. Среди них 530 мужчин и 328 женщин. Еще 495 тел остаются неопознанными.

В списках пропавших без вести остаются 3992 человека, в том числе более 500 иностранцев. Полиция сообщила, что для идентификации погибших и поиска пропавших приоритет отдан анализу ДНК: образцы уже взяты у 1181 погибшего и 1195 родственников.

По мере проверки списков число числящихся пропавшими заметно меняется. Поэтому уменьшение этой цифры не означает, что все исключенные из списка люди были найдены живыми.

Спасатели добрались до разрушенной границы с Китаем

Поисковые группы уже работают в одном из самых труднодоступных районов катастрофы - у пограничного перехода Расувагадхи на непальско-китайской границе. К 5 сентября сотрудники непальских сил безопасности смогли добраться непосредственно до границы и установили там государственный флаг.

Масштаб разрушений оказался огромным. Поток воды, грязи, льда и камней практически уничтожил инфраструктуру пограничного перехода, включая пятиэтажное здание таможни. Еще недавно Расувагадхи был одним из важнейших сухопутных торговых маршрутов между Непалом и Китаем.

Работы теперь ведутся одновременно в нескольких направлениях - непосредственно у границы, вдоль русла реки и на разрушенных гидроэнергетических объектах. По данным МИД Непала на 6 сентября, в пограничный район  направены дополнительные специалисты и техника. В операции участвуют специалисты из Непала, Китая, Индии, Южной Кореи и других стран.

За последние дни поисковикам удалось найти живыми четырех человек. 4 сентября из тоннеля Upper Trishuli 3A спасли двух непальцев, а 5 сентября - гражданина Китая из тоннеля Upper Trishuli 1 и женщину, оказавшуюся под завалами собственного дома в Бетравати.

К 6 сентября общее число спасенных после катастрофы достигло 13 104 человек, в том числе более 300 иностранцев.

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К сожалению, в числе пропавших людей по-прежнему остаются 33 латвийских подданных. Представитель Консульского департамента МИД Латвии находится в Непале и взаимодействует с местной полицией и Интерполом.

Под землей продолжают искать людей

Одно из самых тяжелых направлений поисковой операции - гидроэлектростанции в долине Тришули.

Наводнение практически стерло с поверхности часть энергетических объектов, а сотни работников оказались в списках пропавших. Спасателям приходится искать входы в подземные сооружения под огромными слоями грязи, камней и обломков.

4 сентября произошло то, что спасатели назвали почти чудом: из тоннеля гидроэлектростанции Upper Trishuli 3A живыми извлекли двух рабочих, которые провели под землей девять суток.

В поисках участвуют специалисты и спасательные команды из нескольких стран. Непал запросил у международных партнеров георадары, LiDAR, мощные насосы, оборудование для работы в тоннелях и дополнительные средства для анализа ДНК.

Разрушены дороги, мосты и электростанции

Масштаб материального ущерба также продолжает уточняться.

По предварительной официальной оценке, в зоне бедствия пострадали около 7570 жилых домов, в которых жили примерно 32 933 человека. Повреждены 48 государственных зданий, 55 километров дорог, 37 автомобильных и 68 подвесных мостов.

Серьезный удар нанесен энергетике: повреждены 13 гидроэлектростанций, солнечная электростанция и две линии электропередачи. В некоторых районах транспортное сообщение до сих пор восстанавливается.

Тысячи детей остались без безопасной воды

После непосредственной угрозы наводнения появилась другая опасность - инфекции.

По данным UNICEF, по меньшей мере 22 тысячи детей в пострадавших районах срочно нуждаются в безопасной питьевой воде, санитарных условиях и средствах гигиены. Наводнение разрушило водопроводы и туалеты, а многие потерявшие дома семьи сейчас живут вместе в центрах временного размещения или у родственников. Это увеличивает риск вспышек заболеваний, передающихся через загрязненную воду.

UNICEF уже доставил средства очистки воды и санитарно-гигиенические принадлежности примерно для 19 тысяч человек в Расуве и Нувакоте.

ООН и гуманитарные организации объявили экстренный сбор 49,6 млн долларов, чтобы в ближайшие четыре месяца обеспечить жизненно необходимой помощью более 84 тысяч человек.

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