Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. В подтверждение он опубликовал изображение спутника Земли с американским флагом и надписью «Луна наша». Публикация стала частью необычной серии из более чем трех десятков картинок, многие из которых были созданы с помощью нейросетей.

В серии оказались не только политические сюжеты, но и откровенно фантазийные изображения. В частности, Трамп показал актера Роберта Де Ниро в футболке в поддержку президента, хотя в реальности они давно конфликтуют. На другой картинке к Трампу якобы приходит первый президент США Джордж Вашингтон, а еще одна изображает офицера Космических сил США в футуристической форме.

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Отдельное место в публикациях заняла тема географических переименований. На одном из изображений Трамп зачеркивает название озера Онтарио, а на другом предлагает назвать штат Нью-Мексико «Новой Америкой».

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История с озером имеет реальную политическую основу. 27 августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. В Канаде решение раскритиковали, связав его с обострением торговых отношений между двумя странами.

Напряженность усилилась после того, как 22 августа США повысили до 50% пошлины на часть канадских товаров. Оттава в ответ объявила о симметричных мерах против американской продукции, которые должны вступить в силу 8 сентября.

Глава Торговой палаты Канады Кэндис Лейнг заявила, что американские пошлины ударят по конкурентоспособности Северной Америки. По ее словам, они приведут к росту цен для американских потребителей и создадут угрозы для канадского бизнеса.