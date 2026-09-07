Самый дорогой сокол в истории: на аукционе в Абу-Даби за редкую птицу заплатили 2,1 млн дирхамов

khaleejtimes.com

На аукционе в Абу-Даби (ОАЭ) редкого белого сокола продали за 2,1 млн дирхамов - около 571 000 долларов. Об этом пишет Khaleej Times.

Чистокровный кречет с «ультрабелым» оперением стал самым дорогим соколом, когда-либо проданным на аукционе. Птицу Gyr Pure Ultra White вырастили в США.

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Еще два сокола были проданы на аукционе за 1,5 млн и 1,1 млн дирхамов - примерно 351 000 и 258 000 евро соответственно. Торги прошли в рамках Международной выставки охоты и конного спорта.

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Местные и зарубежные заводчики представили на ней птиц, отобранных по родословной, физическим характеристикам и охотничьим качествам.

Предыдущий рекорд по продаже сокола на аукционе был установлен в Эр-Рияде в 2021 году. Тогда птицу купили за 467 000 долларов - около 402 000 евро.