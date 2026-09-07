7 сентября 2026, 10:29 Валерия Леонова

От Нью-Мексико до Луны: новые идеи Дональда Трампа

От Нью-Мексико до Луны: новые идеи Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил новое название для одного из американских штатов - Нью-Мексико может превратиться в  «Новую Америку».

Пока речь идет лишь о публикациях президента в соцсетях, а не об официальном переименовании. В тот же день Трамп пошел еще дальше и разместил изображение Луны с американским флагом и надписью: «Луна наша».

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В воскресенье, 6 сентября, Трамп опубликовал в Truth Social изображение карты Нью-Мексико. В названии штата слово Mexico было перечеркнуто красной линией, а вместо него появилось America - таким образом New Mexico превратился в New America, сообщает People.

Публикацию вскоре распространил и официальный аккаунт Белого дома в X. Однако ни Белый дом, ни президент первоначально не сообщили о каких-либо юридических действиях для изменения названия штата.

Позднее Трамп вернулся к этой теме. Он написал, что «многие люди» предложили изменить название Нью-Мексико на New America, одновременно вновь раскритиковав политическую ситуацию в штате.

Губернатор: название не обсуждается

Реакция руководства Нью-Мексико последовала быстро.

Губернатор штата Мишель Лухан Гришэм заявила, что название Нью-Мексико «не подлежит обсуждению», подчеркнув, что оно существовало еще до появления Соединенных Штатов.

Против высказались и представители Нью-Мексико в Конгрессе. Сенатор Мартин Хайнрих заявил, что продолжит называть Нью-Мексико, озеро Онтарио и Мексиканский залив их прежними названиями, а член Палаты представителей Мелани Стэнсбери напомнила, что название штата связано с поколениями его истории, культуры и семей.

Само название действительно намного старше американского штата. Испанцы использовали Nuevo México для названия региона задолго до образования США. Территория перешла под контроль Соединенных Штатов в XIX веке, а Нью-Мексико стал 47-м штатом США 6 января 1912 года.

И здесь есть любопытная историческая деталь: название New Mexico старше современного государства Мексика, которое обрело независимость от Испании в 1821 году.

Президент не может просто переименовать штат

Ситуация с Нью-Мексико принципиально отличается от переименования географических объектов федеральными властями.

Ни один штат США до сих пор не менял свое название после вступления в Союз, поэтому готового прецедента для такой процедуры нет. Юристы и американские СМИ указывают, что одного президентского указа для этого было бы недостаточно: потребовалось бы участие самого штата и, вероятнее всего, Конгресса.

В случае Нью-Мексико такой сценарий сейчас выглядит особенно маловероятным: губернатор и представители штата в Конгрессе уже выступили против идеи.

С озером Онтарио получилось иначе

За несколько дней до истории с Нью-Мексико Трамп действительно официально изменил название крупного географического объекта.

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27 августа президент подписал исполнительный указ, предписывающий американским федеральным ведомствам называть озеро Онтарио Lake America - «Озеро Америка».  Министерству внутренних дел было поручено внести новое название в Geographic Names Information System и использовать его на федеральных картах и в документах.

Свое решение Белый дом обосновал вкладом США в безопасность, судоходство и экологическую защиту Великих озер. В указе, в частности, утверждается, что за последнее десятилетие Соединенные Штаты вложили почти 4 млрд долларов в защиту экосистемы Великих озер.

Google, а затем Apple изменили отображение названия для пользователей своих карт в США. Для канадских пользователей сохранилось Lake Ontario, а за пределами двух стран могут отображаться оба варианта.

Канада американское переименование не признала. Более того, около 52% площади озера находится на канадской стороне границы.

Это стало продолжением истории с Мексиканским заливом, который после возвращения Трампа в Белый дом федеральные власти США стали официально именовать Gulf of America - «Залив Америка».

А затем дело дошло до Луны

Однако самой необычной публикацией президента 6 сентября оказалась не карта Нью-Мексико.

Через несколько часов Трамп разместил изображение поверхности Луны. На горизонте видна Земля, рядом установлен американский флаг, а крупная надпись гласит:

THE MOON IS OURS - «Луна наша».

Никакого текста или объяснения к изображению президент не добавил.

Поэтому трактовать публикацию как официальное заявление США о территориальных претензиях на Луну оснований нет. Более того, юридически объявить Луну американской территорией таким способом невозможно. США являются участником Договора о космосе 1967 года, один из основных принципов которого заключается в том, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не может быть объектом национального присвоения посредством провозглашения суверенитета, использования, оккупации или иным способом.

Океаны тоже уже попадали в список

Это не первый случай, когда президент распространяет идею переименований значительно дальше уже принятых решений.

После истории с Lake America Трамп шутливо рассуждал и об океанах. По его словам, после залива и озера Америке теперь не хватает собственного океана - поэтому, возможно, придется подумать над названием Атлантического, Тихого или сразу обоих.

При этом между всеми этими эпизодами есть существенная разница: переименование Мексиканского залива и озера Онтарио оформлялось решениями американской исполнительной власти и применяется федеральными ведомствами США, тогда как Нью-Мексико официально остается Нью-Мексико, а Луна - Луной.

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