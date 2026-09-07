На полигоне в Эстонии во время испытательных стрельб пострадали пять военнослужащих

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На Центральном полигоне Сил обороны Эстонии недалеко от Тапа в понедельник, 7 сентября, во время испытательных стрельб из миномета произошел несчастный случай. Пострадали пять военнослужащих Скаутского батальона, один из них получил тяжелые ранения. Об этом сообщает ERR.

«Сегодня во время испытательных стрельб 120-мм минометными боеприпасами внутри оружия возникло избыточное давление, что привело к разрыву ствола. Пять военнослужащих, находившихся рядом с оружием, получили ранения. Один из них - тяжелые», - сообщил командир Скаутского батальона подполковник Мадис Кооза.

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Медики осмотрели пострадавших на месте, после чего для дополнительного обследования их доставили в больницу. Близкие военнослужащих были проинформированы.

Военная полиция и Департамент полиции безопасности Эстонии начали расследование, чтобы установить детали и обстоятельства произошедшего.