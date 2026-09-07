7 сентября 2026, 15:29

Италия открыла тысячи вакансий для строителей с зарплатой до €2800

Италия открыла тысячи вакансий для строителей с зарплатой до €2800

Италия ищет тысячи работников для строительной отрасли - через европейскую сеть EURES опубликовано почти 3000 вакансий. Зарплата для специалистов с опытом может доходить до €2779 брутто в месяц, а некоторые работодатели готовы помочь иностранцам с жильем и изучением итальянского языка.

Больше всего предложений приходится на каменщиков, разнорабочих, бригадиров, электриков и сантехников. В отдельных вакансиях в районах Неаполя и Салерно предыдущий опыт и высшее образование не требуются, пишет Noticias Trabajo

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Размер оплаты зависит от квалификации, опыта, обязанностей и места работы. Неквалифицированным сотрудникам предлагают около €9,48 в час, специалистам - примерно €10,61. При занятости 173 часа в месяц это составляет от €1640 до €2779 брутто.

Средняя зарплата в строительном секторе достигает примерно €2095 брутто. В некоторых регионах к ней может добавляться территориальная надбавка около €273.

Для иностранных работников предусмотрены и дополнительные условия. Некоторые компании предоставляют бесплатное жилье на первые месяцы или помогают оплачивать аренду. В отдельных случаях знание итальянского языка до переезда не требуется: работодатель организует языковые курсы уже после приезда.

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Нужны не только рабочие специалисты. Итальянские компании также ищут прорабов, мастеров и руководителей бригад для проектов в Италии и других европейских странах, включая Германию. Для некоторых проектов в Милане, связанных с возобновляемой энергетикой, требуется университетский диплом.

Найти подходящую вакансию можно через EURES. Соискателю достаточно выбрать Италию и интересующую сферу, после чего ознакомиться с требованиями, условиями работы, льготами и контактами работодателя или рекрутинговой компании.

Вид на жительство гражданам ЕС для работы не требуется. Если человек планирует находиться в Италии больше 90 дней, ему необходимо зарегистрироваться в муниципальном реестре населения (Anagrafe). Для этого понадобится договор аренды или декларация владельца о предоставлении жилья.

Для некоторых регулируемых профессий, включая врача, адвоката или инженера, дополнительно может потребоваться признание квалификации в Италии. После официального трудоустройства вопросами социального страхования, как правило, занимается работодатель.

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