7 сентября 2026, 20:35 Наталья Гудемчук

Испания начала расследование массового прорыва мигрантов в Сеуту: суд заподозрил участие Марокко

Испания начала расследование массового прорыва мигрантов в Сеуту: суд заподозрил участие Марокко
euronews

Судья Национального суда Испании Мария Тардон распорядилась начать уголовное расследование в связи с массовым прибытием мигрантов в Сеуту в конце июля. Судья усмотрела признаки возможных преступлений против территориальной целостности Испании, причинения смерти по неосторожности и деятельности организованных преступных групп.

В постановлении Тардон говорится о «предположительно совершенных за рубежом преступных действиях, которые серьезно посягнули на территориальную целостность Испании путем массового проникновения в нашу страну». Судья также указала на «явное и неоспоримое содействие» этому процессу со стороны Марокко.

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Расследование началось после жалобы организации Iustitia Europa. Прокуратура поддержала его рассмотрение Национальным судом, заявив, что наиболее значительные последствия произошли на территории Испании.

Одним из оснований для расследования стал доклад Национального центра по вопросам иммиграции и границ (Cenif), согласно которому проникновение мигрантов носило организованный, а не спонтанный характер. В постановлении эти события связываются с так называемой «гибридной войной».

Пять уровней организации

Судья выделяет как минимум пять уровней предполагаемой организации массового проникновения. На первом находятся мигранты, на втором - пользователи социальных сетей, подстрекавшие к переходу границы, а на третьем - организаторы перемещения людей непосредственно на местности. Среди последних, по данным суда, были сотрудники марокканских сил безопасности в форме и в штатском.

Четвертый и пятый уровни, согласно постановлению, составляли лица, которые планировали и руководили всем процессом. На трех уровнях уже удалось установить конкретных лиц, тогда как исполнители на двух других пока не установлены.

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Тардон также утверждает, что некоторые сотрудники марокканских сил безопасности активно направляли мигрантов. По данным суда, сотрудники в форме отдавали указания людям, пытавшимся преодолеть границу и заграждения, направляя их к району возле пляжа Фнидек и далее к воде.

Предупреждение о «чрезвычайно высоком риске»

29 июля, за день до массовых попыток пересечения границы, Национальный координационный центр пограничных пунктов Главного комиссариата по вопросам иммиграции и границ (C.G.E.F.) объявил ситуацию «чрезвычайно высоким риском» из-за возможных скоординированных попыток проникновения - вплавь и через заграждения.

По мнению судьи, массовый переход границы привел к параличу возможностей испанской системы пограничного контроля и масштабному нарушению территориального суверенитета страны. Она также намерена выяснить, как власти отреагировали на поступившие заранее предупреждения и каким образом были использованы ресурсы для реагирования на массовое проникновение.

Расследование проходит на фоне гибели 140 человек при попытке попасть в Сеуту. Согласно постановлению, 83 из них погибли в испанских водах.

Тардон усматривает признаки «намерения атаковать» государство и ссылается на заявление премьер-министра Педро Санчеса, который назвал произошедшее «атакой, нарушением территориальной целостности Испании».

Производство по делу останется частично засекреченным, за исключением прокуратуры.

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