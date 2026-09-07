Boeing выкатился за пределы аэропорта Майами, врезался в автомобили и загорелся

Серьезная авиационная авария произошла в воскресенье, 6 сентября, в международном аэропорту Майами. Грузовой Boeing 767-300, выполнявший рейс для Amazon Prime Air, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с несколькими автомобилями и загорелся.

О происшествии сообщают Associated Press и Reuters.

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Погибли по меньшей мере пять человек и еще пять получили ранения, сообщил начальник пожарной службы местного округа Рэй Джадалла. Трое из пострадавших «в критическом состоянии» были доставлены в больницы.

На место были направлены более 60 подразделений пожарно-спасательной службы.

Авария произошла около 14:00 по местному времени (около 21:00 по латвийскому).

Самолет выполнял рейс 21 Air 7598 из международного аэропорта в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, - в Майами. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), Boeing 767-300 уже приземлился, когда выкатился за пределы полосы.

Воздушное судно эксплуатирует американская грузовая авиакомпания 21 Air, выполняющая перевозки для Amazon Prime Air.

Выкатившись за полосу, Boeing не остановился непосредственно за ней.

По данным Miami-Dade Fire Rescue, самолет столкнулся с несколькими автомобилями возле аэропорта. Местный телеканал Local 10 уточняет место происшествия - район 2100-го квартала Northwest 42nd Avenue. Записи переговоров диспетчеров также указывают, что самолет вышел за пределы аэропортовой территории и пересек дорогу.

На опубликованных с места происшествия фотографиях и видео видно, как над самолетом поднимается огромный столб густого черного дыма.

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Пожарные сообщили, что по прибытии обнаружили воздушное судно в огне - были видны сильное пламя и дым. Для тушения пожара и оказания помощи людям мобилизовали более 60 подразделений пожарных Майами.

При этом, судя по снимкам после аварии, фюзеляж самолета, несмотря на сильный пожар, в значительной степени сохранился.

AP также отмечает, что власти пока не обнародовали подробную информацию о жертвах или травмированных. Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, в момент выезда за пределы полосы самолет двигался со скоростью около 207 км/ч.

Аэропорт пришлось остановить

Последствия аварии для одного из крупнейших аэропортов США оказались серьезными.

В 15:00 администрация аэропорта сообщила о закрытии всех взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек. FAA ввело полный ground stop: самолеты, направлявшиеся в Майами из других аэропортов, временно не могли вылетать.

По данным AP, примерно 250 рейсов получили задержки. WSJ сообщает, что к 16:00 около 84 из 100 ожидавшихся прибывающих рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты. Позднее аэропорт начал постепенно возобновлять работу, однако перебои, как ожидается, продолжатся.

Попавший в аварию Boeing 767 первоначально был построен как пассажирский самолет, а позднее его переоборудовали в грузовой, сообщает AP.

Самолеты Boeing 767 широко используются в грузовой авиации именно после переоборудования бывших пассажирских машин.

Amazon после аварии заявил, что его первоочередная задача - безопасность и помощь всем, кого затронуло происшествие, и что компания сотрудничает с властями.

Почему Boeing после посадки не смог остановиться в пределах полосы, пока неизвестно. Начато расследование. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил, что собирает информацию о происшествии.