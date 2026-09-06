Телеведущую и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте

Египетский суд приговорил телеведущую и продюсера Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни по громкому делу о производстве и торговле синтетическими наркотиками. Еще девять фигурантов получили пожизненные сроки, семеро были оправданы.

Решение вынес в субботу, 5 сентября, Каирский уголовный суд, заседавший в районе Пятого поселения. Перед оглашением смертных приговоров суд получил предусмотренное египетским законодательством заключение великого муфтия страны. При этом вынесенный приговор еще может быть обжалован.

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39-летняя Сара Халифа известна в Египте как бывшая телеведущая и продюсер. В частности, она вела программу Mission Impossible, посвященную вопросам безопасности и преступности. Кроме того, ей приписывают владение клиникой эстетической хирургии и компанией, занимавшейся организацией мероприятий.

Более 750 килограммов наркотиков и две лаборатории

По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу, которая закупала и ввозила из-за границы компоненты для производства синтетических наркотиков, после чего вещества изготавливались в Египте и распространялись на местном рынке.

Во время расследования правоохранительные органы обнаружили более 750 килограммов наркотических веществ и сырья для их производства. Две квартиры, как утверждает обвинение, использовались в качестве подпольных лабораторий. Кроме того, были изъяты оборудование, автомобили, деньги, телефоны, а также незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Суд приговорил Сару Халифу и еще 11 обвиняемых к смертной казни через повешение и штрафу в размере 500 тысяч египетских фунтов каждому.

Еще девять фигурантов получили пожизненное заключение и штрафы по 100 тысяч фунтов. Семь человек суд оправдал. Всего перед судом предстали 28 обвиняемых.

Расследование началось еще в 2025 году

Сару Халифу задержали в Каире в апреле 2025 года. Уже тогда египетские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали о крупной сети, предположительно занимавшейся производством синтетических наркотиков.

При первых обысках были обнаружены значительные количества запрещенных веществ, оборудование для их обработки и упаковки, иностранная и египетская валюта, золотые украшения и автомобили. По мере расследования число предполагаемых участников группы и объем изъятых веществ увеличивались.

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Прокуратура утверждала, что Халифа играла заметную роль в организации деятельности группы. Сама она обвинения отрицала.

Параллельно Халифа фигурировала в отдельном деле, связанном с похищением и издевательствами над молодым человеком.

Смертная казнь в Египте

Египет сохраняет смертную казнь за ряд особо тяжких преступлений, включая умышленное убийство, терроризм и некоторые виды наркоторговли.

Процедура требует передачи материалов дела великому муфтию Египта для получения религиозно-правового заключения. После этого суд принимает окончательное решение самостоятельно.

По данным Египетской комиссии по правам и свободам, в 2025 году в стране было вынесено 541 смертное постановление.

Приговор Саре Халифе и другим осужденным может быть обжалован.