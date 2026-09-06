Сын Трампа представил новый американский паспорт с изображением лица своего отца.

Эрик Трамп привлек внимание, опубликовав видеоролик, демонстрирующий новый американский паспорт, на котором изображен портрет его отца, Дональда Трампа.

Уникальный дизайн вызвал неоднозначную реакцию и критику в интернете, а Эрик Трамп выразил по этому поводу свой восторг.

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Сын Трампа представил новый американский паспорт с изображением лица своего отца.

В опубликованном видеоролике Эрик Трамп продемонстрировал так называемый «Патриотический паспорт» - паспорт, созданный Государственным департаментом в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов.

«Смотри, что пришло по почте. Новый паспорт… Он мне очень нравится», - сказал Эрик, открывая документ перед камерой.

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В паспорте содержатся различные элементы, связанные с американской историей.

Дизайн включает в себя портрет Дональда Трампа, а также фрагмент текста Декларации независимости.

В комплект также входят золотой баннер «Свобода 250» и иллюстрация, изображающая отцов-основателей, подписывающих Декларацию независимости.

Государственный департамент планирует выпустить 250 000 экземпляров этого паспорта.

Цена составляет 130 долларов, а взрослые заявители, впервые подающие заявление на получение паспорта, должны дополнительно оплатить сбор за подачу заявления в размере 35 долларов.