6 сентября 2026, 14:17

США четыре месяца тайно разминировали Ормузский пролив: FT раскрыл детали операции

США четыре месяца тайно разминировали Ормузский пролив: FT раскрыл детали операции

Американские военные в течение нескольких месяцев проводили скрытую операцию по уничтожению морских мин в Ормузском проливе - одном из важнейших маршрутов мировой нефтяной торговли.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, операция продолжалась около четырех месяцев и включала работу бойцов специальных подразделений, беспилотных катеров и подводных аппаратов.

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По данным издания, наиболее опасная часть работы проходила преимущественно ночью. Небольшие группы американских саперов выходили в море на малых лодках, обнаруживали мины и устанавливали на них заряды для последующего уничтожения.

В операции также использовались роботизированные суда и подводные аппараты с гидролокационным оборудованием, позволявшим искать объекты под водой.

Financial Times отмечает, что, несмотря на высокий риск, среди американских военнослужащих погибших не было.

О самой операции Вашингтон сообщал еще весной

При этом говорить о полностью секретной миссии было бы не совсем точно.

Еще 11 апреля 2026 года Центральное командование Вооруженных сил США - CENTCOM - официально сообщило о начале операции по созданию безопасного прохода через Ормузский пролив.

Тогда американские военные заявили, что два эсминца ВМС США прошли через пролив, а к операции по поиску мин должны были присоединиться подводные беспилотники. Вашингтон обвинял Корпус стражей исламской революции Ирана в установке мин в регионе.

Таким образом, новым в расследовании FT стали прежде всего подробности того, как именно проходила расчистка: с участием специальных подразделений, малых лодок и скрытых ночных выходов.

Почему Ормузский пролив настолько важен

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном и остается одним из ключевых морских нефтяных маршрутов мира.

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Любая угроза судоходству здесь быстро отражается на стоимости перевозок, страховании танкеров и мировых ценах на нефть.

За последние месяцы движение через пролив неоднократно осложнялось на фоне конфликта между США и Ираном. CENTCOM утверждает, что американские военные помогли обеспечить проход сотен коммерческих судов через этот район. В июле командование сообщало примерно о 900 прошедших судах и 450 млн баррелей перевезенной нефти.

США объявили фарватер свободным от мин, но сомнения остаются

Американские власти утверждают, что им удалось создать безопасный маршрут через пролив. Ранее командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер говорил, что американские силы использовали специальные малозаметные технологии, после чего первыми провели по расчищенному маршруту собственные корабли.

Financial Times, однако, отмечает, что среди специалистов по морской безопасности остаются сомнения, действительно ли все мины обнаружены.

Одна из причин - отсутствие в регионе значительного числа традиционных кораблей-тральщиков, обычно использующихся для масштабного разминирования.

Кроме того, сама возможность повторной установки мин сохраняется.

В конце августа CENTCOM сообщило об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции, которые, по версии США, готовились к новой установке мин в проливе. 1 сентября американское командование заявило об ударах в том числе по иранской инфраструктуре для минирования.

Вокруг пролива идет и информационная война

История с разминированием постепенно превратилась не только в военное, но и в информационное противостояние.

Вашингтон стремится убедить судоходные компании, что по Ормузскому проливу снова можно ходить относительно безопасно. Тегеран, напротив, заинтересован в сохранении неопределенности вокруг маршрутов и угрозы мин.

По данным FT, именно страх перед оставшимися минами, ракетными и беспилотными атаками продолжает удерживать часть коммерческих судовладельцев от возвращения к прежним маршрутам.

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