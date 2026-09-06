Спустя 44 года: Доминиканская Республика вновь выиграла «Мисс Мира»

24-летняя Джохейрри Мола Домингес из Доминиканской Республики стала победительницей конкурса «Мисс Мира - 2026». Финал одного из самых известных конкурсов красоты планеты прошел вечером 5 сентября во вьетнамском курортном городе Нячанг.

Корону новой Miss World ей передала победительница прошлого года - представительница Таиланда Опал Сучата Чуангсри, ставшая в 2025 году первой тайкой в истории, получившей этот титул.

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Первой вице-мисс стала представительница Испании Элисабет Рейнес Алаберн (Elisabeth Reynés Alabern), второе место среди финалисток заняла Таанусия Четти (Taanusiya Chetty) из Малайзии. В финальную шестерку также вошли участницы из Вьетнама, Эритреи и Южной Африки.

Для Доминиканской Республики эта победа стала особенно символичной. Страна завоевала титул Miss World лишь во второй раз. Первой доминиканкой, получившей корону, была Мариасела Альварес, победившая в Лондоне в 1982 году. Таким образом, новой победы стране пришлось ждать 44 года.

Не только модель

Джохейрри Мола Домингес заметно отличается от привычного стереотипа об участницах конкурсов красоты.

По информации официального сайта Miss World, она окончила Universidad Iberoamericana по специальности «бизнес-менеджмент и администрирование». Сейчас Домингес преподает литературу и социальные науки на английском языке, работает моделью и корреспондентом программы Ventana a Quisqueya телеканала Univision New York, где рассказывает о доминиканской культуре и социальных проблемах.

Кроме того, она основала и возглавляет инициативу Voices of Tomorrow, которая помогает детям и подросткам из малообеспеченных семей изучать английский язык.

Именно этот проект стал основой ее выступления в заключительном раунде конкурса.

Финалисткам задали вопрос о программе Beauty with a Purpose - «Красота с целью», одной из центральных составляющих Miss World.

Домингес объяснила, что хочет расширять программы изучения английского для детей из уязвимых сообществ, поскольку знание языка может открыть им доступ к образованию, работе и возможностям, которых иначе у них могло бы не появиться.

По сути, именно социальная составляющая сегодня отличает Miss World от многих других конкурсов красоты: организаторы оценивают не только внешность и сценическую подачу, но и благотворительные проекты, коммуникативные способности, таланты и общественную деятельность участниц.

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111 участниц и сцена у самого моря

Финал 2026 года получился одним из самых масштабных за последние годы.

На конкурс приехали 111 представительниц стран и территорий мира. В течение нескольких недель они участвовали в конкурсах талантов, спортивных состязаниях, модельных показах, дискуссиях и представляли свои социальные проекты.

Сам финал прошел на площади 2 апреля (2 April Square) в центре Нячанга, непосредственно у морского побережья.

Для шоу построили открытую сцену длиной более 110 метров и глубиной от 30 до 40 метров. Ее оборудовали крупными LED-экранами, лазерными установками и современной системой света и звука. Организаторы ожидали около 20 тысяч зрителей, включая сидячие места и фан-зоны.

Событие имело дополнительное значение и для принимающей страны: Вьетнам впервые в истории принимал Miss World. Конкурс проходил сразу в нескольких регионах страны, а Нячанг стал местом проведения заключительной части и финала.

При этом в некоторых публикациях возникает путаница с нумерацией: 2026 год - это 73-й конкурс Miss World, но одновременно организация называет его юбилейным сезоном в честь 75-летия основания конкурса. Это не ошибка: Miss World появился в 1951 году, однако конкурс проводился не каждый календарный год.

Латвию представляла рижанка Милана Смолара

На конкурсе была и представительница Латвии - Милана Смолара (Milana Smolara), 27-летняя участница из Риги. Ее имя присутствует в официальном списке Miss World 2026.

В рамках своей программы Beauty with a Purpose Смолара привлекала внимание к помощи животным: ее проект был связан с латвийским приютом, где содержатся более 200 животных, а также со сбором пожертвований и необходимых вещей.

В финальную шестерку представительница Латвии не вошла. В доступных на данный момент подтвержденных результатах ее также нет среди участниц заключительных стадий конкурса.

Следующий конкурс Miss World должен пройти в Танзании в мае 2027 года