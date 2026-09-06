Поиски 33 латвийцев в Непале: у разрушенного погранперехода нашли еще 12 тел

Появилось существенное новое развитие непосредственно в районе Гьиронга, где исчезли латвийские туристы.

Сегодня, 6 сентября, Reuters впервые получил доступ к разрушенному китайско-непальскому погранпереходу Гьиронг. Китайские поисковые группы сообщили, что за последние сутки в районе обнаружены еще 12 тел. Таким образом, на тибетской стороне подтверждены уже 43 погибших, еще 519 человек остаются без вести. Спасатели продолжают разбирать многометровые завалы тяжелой техникой и применять радары и другое оборудование для поиска людей.

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Особенно важно для поисков латвийцев: на месте найдено уже около 1000 личных вещей погибших и пропавших. Для идентификации используются отпечатки пальцев, особенности внешности и татуировки. Дипломаты иностранных государств одновременно добиваются от китайской стороны более полного доступа к имеющимся данным и видеоматериалам погранперехода.

Сам пограничный комплекс, где незадолго до катастрофы находилась латвийская группа, практически полностью уничтожен: корреспондент Reuters сообщает, что от бывшего пункта пропуска почти ничего не осталось.

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При этом никаких подтвержденных сведений об обнаружении кого-либо из 33 разыскиваемых граждан и жителей Латвии на 6 сентября нет. Их число остается прежним - 33. Последнее официальное сообщение латвийской стороны также не содержит данных ни о спасенных, ни об идентифицированных погибших среди этой группы.

То есть новое существенное изменение сейчас - обнаружение еще 12 тел непосредственно в районе последнего известного местонахождения латвийской группы и начало более детального разбора разрушенного погранперехода. Принадлежность найденных тел пока не установлена, поэтому связывать их с латвийцами нельзя.