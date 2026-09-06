Извержение Анак-Кракатау парализовало авиасообщение в Индонезии: отменены рейсы, закрыты школы

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии уже вышло далеко за пределы локального природного происшествия. Вулканический пепел нарушил работу аэропортов, привёл к отмене и задержке сотен рейсов, заставил школы приостановить занятия, а рыбаков - остаться на берегу.

Активная фаза извержения началась поздно вечером 4 сентября и продолжается. По данным индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями BNPB, из кратера наблюдались выбросы пепла, грохот и так называемые лавовые фонтаны.

Читайте нас также Google News Facebook

Пепел добрался до Джакарты

Одним из наиболее серьёзных последствий стало нарушение авиасообщения.

Утром 6 сентября главный международный аэропорт страны Сукарно-Хатта под Джакартой временно прекратил работу после того, как вулканический пепел обнаружили в районе воздушной гавани.

Первоначально Reuters сообщал примерно о 209 затронутых рейсах, однако по мере распространения пеплового облака масштабы проблемы резко выросли. По последним данным агентства, ограничения коснулись уже восьми аэропортов, более 1500 рейсов и около 170 тысяч пассажиров. Отменялись в том числе международные рейсы.

Индонезийские власти официально подтверждали временное закрытие четырёх аэропортов - Сукарно-Хатта и Халим Перданакусума в районе Джакарты, Радин Интен II на Суматре и Будиарто в Тангеранге. Решения о возобновлении работы принимаются в зависимости от направления ветра и концентрации пепла.

Для авиации вулканический пепел особенно опасен: мелкие частицы способны повредить двигатели самолётов и резко ухудшить видимость.

Облако поднялось на высоту до 15 километров

Метеорологическое агентство Индонезии BMKG сообщило о двух основных зонах распространения пепла.

В восточном направлении частицы фиксировались на высоте до 20 тысяч футов - примерно 6 километров, затрагивая Джакарту, провинции Бантен и Западная Ява. В западном направлении шлейф поднимался примерно до 50 тысяч футов, или 15 километров, и распространялся в сторону Лампунга, Бенгкулу и Индийского океана.

BMKG перевело наблюдение за ситуацией в круглосуточный режим и выпустило серию специальных предупреждений для авиации.

Школы закрываются, жители жалуются на раздражение глаз

Последствия извержения ощущают и жители районов вокруг Зондского пролива.

Читайте

Некоторые школы ещё в субботу отменили занятия. Местные жители жаловались на раздражение глаз из-за вулканического пепла. Рыбаки также отказались от выхода в море, сообщает Reuters со ссылкой на индонезийские СМИ.

Спасательные службы раздают населению маски. Людей призывают без необходимости не находиться на улице, защищать глаза, закрывать ёмкости и источники питьевой воды и соблюдать осторожность за рулём - пепел способен значительно ухудшать видимость.

Есть ли угроза цунами

Особое беспокойство вызывает возможность цунами - и для Анак-Кракатау это вовсе не теоретическая опасность.

Однако на данный момент индонезийские власти подчёркивают: признаков приближающегося цунами не обнаружено.

BMKG проверило данные примерно 20 датчиков уровня моря вокруг Зондского пролива. По состоянию на утро 6 сентября аномальных изменений, которые могли бы указывать на цунами, приборы не зафиксировали.

За ситуацией продолжают следить круглосуточно.

Почему к Анак-Кракатау относятся особенно серьёзно

Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Его название переводится как «Дитя Кракатау».

Он возник на месте легендарного вулкана Кракатау, катастрофическое извержение которого в 1883 году стало одним из самых смертоносных в современной истории. Последовавшие за ним цунами унесли жизни более 36 тысяч человек.

Сам Анак-Кракатау также уже становился причиной трагедии. В декабре 2018 года обрушение части вулканического конуса вызвало цунами у берегов Явы и Суматры. Тогда погибли более 400 человек.

Именно поэтому нынешняя активность вулкана сопровождается особенно пристальным наблюдением - не только за самим кратером, но и за уровнем моря, атмосферой и движением пепловых облаков.

Пока власти призывают жителей сохранять спокойствие, но быть готовыми к дальнейшим изменениям ситуации. Для пассажиров главный совет - проверять статус рейса непосредственно перед поездкой в аэропорт: направление облака пепла может меняться достаточно быстро.