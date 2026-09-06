Грабители протаранили ювелирный магазин, но хозяин встретил их с битой - и они бежали

Попытка дерзкого ограбления ювелирного магазина в британском Брэдфорде закончилась совсем не так, как рассчитывали налетчики. Семеро мужчин в масках протаранили витрину внедорожником и ворвались внутрь с холодным оружием, но столкнулись с сопротивлением владельцев и в итоге, по данным британских СМИ, скрылись без добычи.

Инцидент произошел днем 5 сентября в магазине Pakistan Jewellers на Duckworth Lane в Брэдфорде, Западный Йоркшир. Полиция получила сообщение о нападении около 13:19.

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Камеры наблюдения записали все происходившее почти покадрово.

На записи видно, как серый внедорожник задним ходом врезается в фасад магазина. Первый удар повреждает витрину, но металлические конструкции выдерживают. Тогда водитель отъезжает и таранит магазин снова, уже на большей скорости.

После второго удара значительная часть фасада обрушивается внутрь. В этот момент в магазине находились покупатели, в том числе пара, которая, как позже рассказал один из сотрудников, выбирала подарки на свадьбу. Люди оказываются буквально зажаты среди обломков.

В магазин вошли люди с мачете и мечами

Через разрушенную витрину внутрь попытался пробраться один из вооруженных налетчиков. Остальные бегали возле входа с большими пустыми сумками, куда, предположительно, собирались сложить украшения.

По словам представителей магазина, нападавшие были в масках и вооружены мечами и мачете.

Но дальше сценарий ограбления начал разваливаться.

20-летний Мохаммад Али Ильяс, который помогает отцу управлять семейным магазином, сначала бросил в одного из нападавших небольшой молоток, а затем схватил бейсбольную биту.

Несмотря на то, что отец пытался его остановить, молодой человек перепрыгнул через прилавок и бросился к налетчикам.

Налетчики бросились бежать

Сопротивление оказалось для преступников неожиданным.

На кадрах видно, как вооруженные мужчины отступают от магазина и садятся в другой автомобиль, оставив использованный для тарана внедорожник на месте.

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Ильяс выбежал вслед за ними и успел разбить битой заднее стекло машины, на которой группа скрывалась.

По информации Daily Mail, вся активная фаза нападения заняла около 35 секунд. Никто из находившихся в магазине людей серьезно не пострадал.

Сам Ильяс позже признался, что был напуган, но одновременно испытывал сильную злость.

Он объяснил, что семья работает семь дней в неделю и что в тот момент думал прежде всего о людях, находившихся внутри, и о бизнесе своих родителей.

Daily Mail пишет, что нападавшие покинули место происшествия с пустыми руками, и сам Ильяс заявил изданию, что ничего похищено не было.

Магазин придется ремонтировать

Pakistan Jewellers - семейный бизнес, работающий в Брэдфорде с 2009 года. Для магазина это первое подобное нападение.

Из-за серьезных повреждений фасада торговую точку, как ожидается, придется закрыть минимум на две недели. При этом семья намерена вернуться к работе после ремонта.

Полиция Западного Йоркшира начала расследование и призвала очевидцев и владельцев записей с камер или видеорегистраторов обратиться к следователям.

История получила широкое распространение именно благодаря записи с камер: буквально за несколько десятков секунд ограбление, которое начиналось как тщательно подготовленный силовой налет, превратилось в поспешное бегство.