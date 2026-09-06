Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Европейская космическая отрасль отметила важную веху: ракета Spectrum немецкого стартапа Isar Aerospace успешно достигла орбиты после запуска с космодрома Andøya на севере Норвегии.

Старт состоялся вечером 5 сентября. Ракета поднялась с площадки Andøya Spaceport в 22:12 по центральноевропейскому времени и вывела на орбиту несколько небольших спутников.

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Reuters называет полет первым коммерческим орбитальным запуском, осуществленным с территории континентальной Европы. Для региона, который долгое время зависел от ограниченного числа стартовых площадок и зарубежной инфраструктуры, это событие рассматривается как важный шаг к большей самостоятельности в космосе.

Что именно отправили на орбиту

Миссия получила название Onward and Upward.

На борту Spectrum находились пять малых спутников CubeSat и один технологический эксперимент. Полет одновременно был квалификационным испытанием ракеты и первой миссией Isar Aerospace с реальной полезной нагрузкой.

После выхода на орбиту компания сообщила, что полезная нагрузка была отделена. Isar Aerospace продолжила работу с заказчиками для подтверждения состояния каждого спутника.

Для самой компании успех особенно важен потому, что достигнут всего со второй попытки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Isar Aerospace (@isaraerospace)

Первая ракета продержалась в воздухе лишь 30 секунд

Первый испытательный запуск Spectrum состоялся 30 марта 2025 года с той же площадки в Норвегии.

Тогда ракета успешно оторвалась от земли, однако примерно через 30 секунд полет пришлось прекратить. После команды системы аварийного завершения Spectrum упала в море в пределах заранее установленной безопасной зоны.

Несмотря на это, в Isar Aerospace не называли испытание полностью неудачным: инженеры получили данные о работе двигателей, системы управления и конструкции ракеты.

Позднее расследование установило, что цепочку проблем запустило непреднамеренное открытие вентиляционного клапана, после чего ракета потеряла управление при выполнении маневра. Компания внесла изменения в систему перед вторым полетом.

Спустя примерно полтора года Spectrum уже достигла орбиты.

Почему этот запуск так важен для Европы

Европа умеет запускать ракеты в космос уже десятилетиями, поэтому сама формулировка «первый европейский запуск» была бы неверной.

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Например, европейские ракеты семейства Ariane давно стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Особенность нынешнего события в другом: это первый успешный коммерческий орбитальный запуск с континентальной Европы. Ракета стартовала непосредственно с территории Норвегии, а не с европейского космодрома за океаном.

Именно поэтому событие имеет не только техническое, но и стратегическое значение.

Европейские страны стремятся получить возможность самостоятельно и быстро выводить небольшие спутники на орбиту - в том числе аппараты связи, наблюдения Земли и оборонного назначения.

Норвежский министр промышленности и торговли Сесилия Мюрсет назвала запуск историческим днем как для Норвегии, так и для Европы.

По ее словам, способность запускать спутники с Andøya укрепляет европейскую безопасность и независимый доступ к космосу.

Европейская альтернатива SpaceX

Isar Aerospace - один из нескольких европейских стартапов, пытающихся занять рынок запусков небольших спутников, который сегодня во многом контролируют американские компании.

Spectrum относится к классу относительно небольших ракет и рассчитана прежде всего на вывод малых и средних спутников.

Компания намерена резко увеличивать количество запусков. По данным Reuters, Isar Aerospace рассчитывает со временем производить около 40 ракет в год, причем несколько следующих Spectrum уже находятся в производстве.

В 2026 году компания также открывает новый производственный комплекс площадью около 40 тысяч квадратных метров неподалеку от Мюнхена.

В перспективе Isar Aerospace собирается использовать не только норвежский космодром. Reuters сообщает о планах открыть вторую стартовую площадку в канадской Новой Шотландии к 2028 году.

У Норвегии появились собственные космические амбиции

Для Норвегии успешный запуск также стал историческим.

Andøya Space заявляет, что это первый успешный запуск спутников на орбиту с европейского материка. Более того, один из спутников, созданный командой NTNU Orbit, стал первым аппаратом норвежской разработки, отправленным в космос с территории самой Норвегии.

Космодром Andøya находится далеко за Полярным кругом. Его географическое положение особенно удобно для вывода спутников на полярные и солнечно-синхронные орбиты, широко используемые для наблюдения Земли.

Andøya Space рассчитывает в перспективе довести количество запусков до 30 в год.

Для Европы же успешный полет Spectrum означает появление еще одного собственного пути на орбиту - причем непосредственно с континента.

И в нынешней ситуации это уже вопрос не только коммерции. Спутниковая связь, навигация, разведка и наблюдение Земли становятся критически важной инфраструктурой, а возможность запускать аппараты без зависимости от чужих космодромов приобретает стратегическое значение.