6 сентября 2026, 17:05

Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Европейская космическая отрасль отметила важную веху: ракета Spectrum немецкого стартапа Isar Aerospace успешно достигла орбиты после запуска с космодрома Andøya на севере Норвегии.

Старт состоялся вечером 5 сентября. Ракета поднялась с площадки Andøya Spaceport в 22:12 по центральноевропейскому времени и вывела на орбиту несколько небольших спутников.

Читайте нас также

Reuters называет полет первым коммерческим орбитальным запуском, осуществленным с территории континентальной Европы. Для региона, который долгое время зависел от ограниченного числа стартовых площадок и зарубежной инфраструктуры, это событие рассматривается как важный шаг к большей самостоятельности в космосе.

Что именно отправили на орбиту

Миссия получила название Onward and Upward.

На борту Spectrum находились пять малых спутников CubeSat и один технологический эксперимент. Полет одновременно был квалификационным испытанием ракеты и первой миссией Isar Aerospace с реальной полезной нагрузкой.

После выхода на орбиту компания сообщила, что полезная нагрузка была отделена. Isar Aerospace продолжила работу с заказчиками для подтверждения состояния каждого спутника.

Для самой компании успех особенно важен потому, что достигнут всего со второй попытки.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Isar Aerospace (@isaraerospace)

Первая ракета продержалась в воздухе лишь 30 секунд

Первый испытательный запуск Spectrum состоялся 30 марта 2025 года с той же площадки в Норвегии.

Тогда ракета успешно оторвалась от земли, однако примерно через 30 секунд полет пришлось прекратить. После команды системы аварийного завершения Spectrum упала в море в пределах заранее установленной безопасной зоны.

Несмотря на это, в Isar Aerospace не называли испытание полностью неудачным: инженеры получили данные о работе двигателей, системы управления и конструкции ракеты.

Позднее расследование установило, что цепочку проблем запустило непреднамеренное открытие вентиляционного клапана, после чего ракета потеряла управление при выполнении маневра. Компания внесла изменения в систему перед вторым полетом.

Спустя примерно полтора года Spectrum уже достигла орбиты.

Почему этот запуск так важен для Европы

Европа умеет запускать ракеты в космос уже десятилетиями, поэтому сама формулировка «первый европейский запуск» была бы неверной.

Читайте Mixer
Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

7 ароматов для образа роковой женщины: один пшик - и вас уже сложно забыть
Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Тест, в котором всё решают часы: ваш выбор покажет, что вы делаете, когда…
Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Им без драмы любовь кажется пресной: 5 знаков зодиака, которых тянет к…
Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Хруст пропал, сладости нет: почему магазинные яблоки разочаровывают все чаще

Например, европейские ракеты семейства Ariane давно стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Особенность нынешнего события в другом: это первый успешный коммерческий орбитальный запуск с континентальной Европы. Ракета стартовала непосредственно с территории Норвегии, а не с европейского космодрома за океаном.

Именно поэтому событие имеет не только техническое, но и стратегическое значение.

Европейские страны стремятся получить возможность самостоятельно и быстро выводить небольшие спутники на орбиту - в том числе аппараты связи, наблюдения Земли и оборонного назначения.

Норвежский министр промышленности и торговли Сесилия Мюрсет назвала запуск историческим днем как для Норвегии, так и для Европы.

По ее словам, способность запускать спутники с Andøya укрепляет европейскую безопасность и независимый доступ к космосу.

Европейская альтернатива SpaceX

Isar Aerospace - один из нескольких европейских стартапов, пытающихся занять рынок запусков небольших спутников, который сегодня во многом контролируют американские компании.

Spectrum относится к классу относительно небольших ракет и рассчитана прежде всего на вывод малых и средних спутников.

Компания намерена резко увеличивать количество запусков. По данным Reuters, Isar Aerospace рассчитывает со временем производить около 40 ракет в год, причем несколько следующих Spectrum уже находятся в производстве.

В 2026 году компания также открывает новый производственный комплекс площадью около 40 тысяч квадратных метров неподалеку от Мюнхена.

В перспективе Isar Aerospace собирается использовать не только норвежский космодром. Reuters сообщает о планах открыть вторую стартовую площадку в канадской Новой Шотландии к 2028 году.

У Норвегии появились собственные космические амбиции

Для Норвегии успешный запуск также стал историческим.

Andøya Space заявляет, что это первый успешный запуск спутников на орбиту с европейского материка. Более того, один из спутников, созданный командой NTNU Orbit, стал первым аппаратом норвежской разработки, отправленным в космос с территории самой Норвегии.

Космодром Andøya находится далеко за Полярным кругом. Его географическое положение особенно удобно для вывода спутников на полярные и солнечно-синхронные орбиты, широко используемые для наблюдения Земли.

Andøya Space рассчитывает в перспективе довести количество запусков до 30 в год.

Для Европы же успешный полет Spectrum означает появление еще одного собственного пути на орбиту - причем непосредственно с континента.

И в нынешней ситуации это уже вопрос не только коммерции. Спутниковая связь, навигация, разведка и наблюдение Земли становятся критически важной инфраструктурой, а возможность запускать аппараты без зависимости от чужих космодромов приобретает стратегическое значение.

 

Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов
Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента

Сливки, чеснок и немного шпината - и обычное филе превращается в любимый…

В мире

В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
6 сентября, 17:05
Европа сделала исторический шаг в космос: частная ракета впервые достигла орбиты с континента
6 сентября, 17:01
Поиски 33 латвийцев в Непале: у разрушенного погранперехода нашли еще 12 тел
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
6 сентября, 14:17 14:17
США четыре месяца тайно разминировали Ормузский пролив: FT раскрыл детали операции
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
6 сентября, 13:00 13:00
Сын Трампа представил новый американский паспорт с изображением лица своего отца.
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
6 сентября, 11:37 11:37
Джордж Клуни объяснил, почему не доверил бы государству регулирование ИИ: «Не тем людям стоит вручать Святой Грааль»
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
6 сентября, 10:37 10:37
Спустя 44 года: Доминиканская Республика вновь выиграла «Мисс Мира»
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
ВИДЕО
6 сентября, 09:38 09:38
Агрессивного пассажира American Airlines пришлось примотать скотчем к креслу: рейс экстренно ушел на посадку
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
6 сентября, 09:00 09:00
Телеведущую и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
5 сентября, 19:39 19:39
Пункт назначения узнают только после посадки: Wizz Air устроит необычный рейс
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
5 сентября, 18:19 18:19
ИИ назвал профессию будущего, которая может стать одной из самых востребованных
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
5 сентября, 17:00 17:00
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения

Латвия

В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
6 сентября, 14:55
Не покупайте бытовую технику, пока не разберётесь с новым правом на ремонт
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
+ОПРОС
6 сентября, 11:01 11:01
В Латвии предлагают сократить число депутатов Сейма со 100 до 70
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 20:59 20:59
Латвия оказалась второй в ЕС по доле жителей с ожирением
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
+ОПРОС
5 сентября, 20:19 20:19
Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради образования и медицины
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 17:40 17:40
Корги со всей Латвии соберутся в центре Риги на большой прогулке
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 16:20 16:20
Рынок недвижимости Латвии: за семь месяцев заключено 26 700 сделок на 1,43 млрд евро
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 15:00 15:00
В воскресенье Латвию снова накроют дожди: местами возможны сильные ливни и грозы
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 14:20 14:20
Цены на топливо в Риге резко выросли: бензин и дизель дороже, чем в Вильнюсе и Таллине
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 13:40 13:40
В Риге пропала 13-летняя Елизавета Дудник: полиция просит помощи в поисках
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
5 сентября, 12:57 12:57
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро

ЧП

Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
3 сентября, 15:10
На Даугавпилсском шоссе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, двое пострадали
3 сентября, 10:28
В системе PTAC обнаружили утечку данных сотен компаний и сотрудников
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины

Бизнес

DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
5 сентября, 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии

Культура

Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным
6 сентября, 16:22
Жизнь после «Друзей»: Netflix готовит документальный фильм о Мэттью Перри
Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным
5 сентября, 15:40
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
5 сентября, 10:19
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
4 сентября, 20:57
Во втором сезоне «Гарри Поттера» утверждены молодой Волан-де-Морт, Добби и новая Джинни Уизли
4 сентября, 18:59
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями
4 сентября, 18:31
Куда сходить в Риге на выходных 5–6 сентября: «Белая ночь», фестивали, рынки и спектакли
4 сентября, 11:00
Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным

Mixer

Что смотреть после «Fall 2: Deadpoint»: 5 триллеров о выживании, от которых ладони становятся мокрыми
6 сентября, 16:58
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов
Что смотреть после «Fall 2: Deadpoint»: 5 триллеров о выживании, от которых ладони становятся мокрыми
6 сентября, 16:19
Сливки, чеснок и немного шпината - и обычное филе превращается в любимый ужин
Что смотреть после «Fall 2: Deadpoint»: 5 триллеров о выживании, от которых ладони становятся мокрыми
6 сентября, 15:38
7 ароматов для образа роковой женщины: один пшик - и вас уже сложно забыть
6 сентября, 14:58
Тест, в котором всё решают часы: ваш выбор покажет, что вы делаете, когда жизнь внезапно меняет расписание
6 сентября, 14:19
Им без драмы любовь кажется пресной: 5 знаков зодиака, которых тянет к сложным отношениям
6 сентября, 13:38
Хруст пропал, сладости нет: почему магазинные яблоки разочаровывают все чаще
6 сентября, 12:58
Гороскоп на 7 сентября по картам Таро: Тельцу - укреплять то, что уже приносит результат, Скорпиону - отпустить прошлое без страха перед новым
6 сентября, 12:30
Что смотреть после «Fall 2: Deadpoint»: 5 триллеров о выживании, от которых ладони становятся мокрыми

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
6 сентября, 15:40
Мексиканский силач поднял 511 кг и побил рекорд «Горы» из «Игры престолов»
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас