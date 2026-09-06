Агрессивного пассажира American Airlines пришлось примотать скотчем к креслу: рейс экстренно ушел на посадку

Необычный и довольно жесткий инцидент произошел на борту самолета American Airlines, летевшего из Далласа в Ньюарк. После вспышки агрессии одного из пассажиров другим людям на борту пришлось буквально привязать его к креслу скотчем и пластиковыми стяжками.

Инцидент произошел вечером 3 сентября на рейсе AA618. Самолет вылетел из международного аэропорта Даллас - Форт-Уэрт и направлялся в Ньюарк, штат Нью-Джерси. Примерно через два часа после начала полета один из пассажиров первого класса внезапно начал вести себя агрессивно.

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Позже полиция установила его личность: это 67-летний Артур Лундин (Arthur Lundeen) из Аризоны.

По словам пассажира Хуана Мехии, ранее работавшего в правоохранительных органах, мужчина сначала начал громко ругаться, оскорблять сотрудников авиакомпании и других пассажиров, используя в том числе расистские выражения и грубую лексику. Особенно агрессивно он обращался с женщинами, сидевшими поблизости.

Затем ситуация переросла в физический конфликт. Мехия рассказал CBS News, что увидел, как мужчина схватил сидевшего рядом пассажира за шею. После этого он вместе со своим знакомым Ричардом Олеником решил вмешаться.

Мужчину попытались удержать, однако он сопротивлялся и, по словам Мехии, даже укусил его за руку. Бортпроводник передал пассажирам пластиковые стяжки и скотч. В результате дебошира закрепили на кресле, а его руки связали. По словам очевидцев, в таком положении он находился около 15 минут - до посадки самолета.

Из-за происходящего командир воздушного судна принял решение изменить маршрут. Самолет направили в международный аэропорт Балтимор/Вашингтон имени Тергуда Маршалла, где он благополучно приземлился примерно в 22:15 по местному времени.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) официально подтвердило, что экипаж сообщил о нарушении порядка пассажиром и что происшествие будет расследовано.

После посадки в самолет поднялись сотрудники правоохранительных органов. Lundeen был задержан полицией транспортной администрации Мэриленда. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и нападении второй степени. Кроме того, полицейские обнаружили у мужчины открытую рану на руке, после чего его осмотрели медики.

Расследованием самого инцидента в воздухе также занимается ФБР.

American Airlines подтвердила, что рейс был перенаправлен в Балтимор из-за «деструктивного пассажира». В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и сотрудников остается главным приоритетом и что авиакомпания не терпит насилия на борту.

После задержания мужчины самолет продолжил полет в Ньюарк.

При этом версия некоторых СМИ о том, что пассажир был сильно пьян, пока не подтверждена. Очевидцы лишь предположили, что алкоголь мог повлиять на его поведение. Один из пассажиров рассказал CBS News, что, насколько он помнит, экипаж успел подать мужчине только один алкогольный напиток.