В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness

Британская полиция расследует необычную кражу в графстве Чешир: злоумышленники увезли со склада два огромных прицепа, в которых находилось более 800 бочек Guinness - около 70 400 пинт знаменитого ирландского стаута.
Пиво предназначалось для доставки в пабы, а стоимость похищенного вместе с прицепами оценивается примерно в 205 тысяч фунтов.
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Кража произошла в промышленной зоне Whitehouse в городе Ранкорн, неподалеку от Ливерпуля. На Aston Lane расположен упаковочный склад Diageo - компании, которой принадлежит Guinness.
Судя по данным полиции, операция была проведена в два этапа.
Около 19:45 на территорию промышленной зоны въехал грузовик. Его подсоединили к стоявшему там прицепу с бочками Guinness, после чего примерно в 19:55 машина уехала в направлении моста Мерси Гатэвей.
Через полтора часа история повторилась. В 21:12 приехал второй грузовик, забрал еще один загруженный пивом прицеп и в 21:30 отправился в противоположном направлении.
800 бочек - для британских пабов
В двух прицепах находилось более 800 бочек Guinness. Британские СМИ со ссылкой на полицию уточняют, что это примерно 70 400 пинт, предназначавшихся для поставки в пабы.
70 400 британских пинт - это примерно 40 тысяч литров GuinnessЧитайте
То есть похитители увезли количество пива, которым можно было бы наполнить порядка 80 тысяч полулитровых бокалов.
Само пиво оценивается приблизительно в 115 тысяч фунтов. Вместе с двумя похищенными прицепами общая сумма ущерба достигает 205 тысяч фунтов - около 238 тысяч евро.
И полиция, похоже, не лишена чувства юмора. Детектив-сержант Макклатчи обыграл знаменитый старый рекламный слоган Guinness - «Guinness is good for you», заявив, что Guinness действительно «полезен для вас» - но только если за него заплатили.
При этом он подчеркнул, что полиция намерена добиться возвращения всего похищенного.
Полиция показала похищенные прицепы
Оба прицепа белые, трехосные, с логотипами логистической компании GXO на боковых шторах и задних дверях. У них есть индивидуальные номера: DL736 и DL542.
Полиция также располагает описанием предполагаемых водителей. За рулем обоих грузовиков, как считается, находились мужчины. Первый - белый мужчина с короткой темной бородой, на нем была вязаная шапка. Второй водитель, предположительно, был в кепке.
Следователи ищут очевидцев и особенно просят автомобилистов, находившихся вечером в этом районе, проверить записи видеорегистраторов.