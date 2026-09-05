5 сентября 2026, 11:38 Валерия Леонова

В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness

В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
RSU

Британская полиция расследует необычную кражу в графстве Чешир: злоумышленники увезли со склада два огромных прицепа, в которых находилось более 800 бочек Guinness - около 70 400 пинт знаменитого ирландского стаута.

Пиво предназначалось для доставки в пабы, а стоимость похищенного вместе с прицепами оценивается примерно в 205 тысяч фунтов.

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Кража произошла в промышленной зоне Whitehouse в городе Ранкорн, неподалеку от Ливерпуля. На Aston Lane расположен упаковочный склад Diageo - компании, которой принадлежит Guinness.

Судя по данным полиции, операция была проведена в два этапа.

Около 19:45 на территорию промышленной зоны въехал грузовик. Его подсоединили к стоявшему там прицепу с бочками Guinness, после чего примерно в 19:55 машина уехала в направлении моста Мерси Гатэвей.

Через полтора часа история повторилась. В 21:12 приехал второй грузовик, забрал еще один загруженный пивом прицеп и в 21:30 отправился в противоположном направлении.

800 бочек - для британских пабов

В двух прицепах находилось более 800 бочек Guinness. Британские СМИ со ссылкой на полицию уточняют, что это примерно 70 400 пинт, предназначавшихся для поставки в пабы.

70 400 британских пинт - это примерно 40 тысяч литров Guinness

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То есть похитители увезли количество пива, которым можно было бы наполнить порядка 80 тысяч полулитровых бокалов.

Само пиво оценивается приблизительно в 115 тысяч фунтов. Вместе с двумя похищенными прицепами общая сумма ущерба достигает 205 тысяч фунтов - около 238 тысяч евро.

И полиция, похоже, не лишена чувства юмора. Детектив-сержант Макклатчи обыграл знаменитый старый рекламный слоган Guinness - «Guinness is good for you», заявив, что Guinness действительно «полезен для вас» - но только если за него заплатили.

При этом он подчеркнул, что полиция намерена добиться возвращения всего похищенного.

Полиция показала похищенные прицепы

Оба прицепа белые, трехосные, с логотипами логистической компании GXO на боковых шторах и задних дверях. У них есть индивидуальные номера: DL736 и DL542.

Полиция также располагает описанием предполагаемых водителей. За рулем обоих грузовиков, как считается, находились мужчины. Первый - белый мужчина с короткой темной бородой, на нем была вязаная шапка. Второй водитель, предположительно, был в кепке.

Следователи ищут очевидцев и особенно просят автомобилистов, находившихся вечером  в этом районе, проверить записи видеорегистраторов.

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