5 сентября 2026, 09:00 Валерия Леонова

С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

С воскресенья, 6 сентября, меняется порядок работы европейской системы въезда и выезда EES. Заканчивается временный режим, позволявший пограничным службам в исключительных случаях частично приостанавливать биометрическую регистрацию путешественников, если на границе образовывались чрезмерные очереди.

Авиационная отрасль предупреждает, что после отмены этой возможности время ожидания на некоторых пограничных пунктах может увеличиться.

Читайте нас также

Речь идет о системе Entry/Exit System (EES), которая постепенно вводилась с октября прошлого года, а с 10 апреля 2026 года полностью заработала на участвующих внешних границах Шенгенской зоны.

Она заменила привычные штампы в паспортах электронной регистрацией въезда и выезда.

При первом прохождении контроля у путешественника из страны, не входящей в ЕС и Шенгенскую зону, регистрируют данные паспорта, фотографию лица и отпечатки пальцев. Информация сохраняется в электронной системе и используется при последующих пересечениях границы.

Кого это касается

Для жителей Латвии здесь есть важное уточнение: граждан Латвии и других стран ЕС новые процедуры EES не касаются. Им не нужно сдавать отпечатки пальцев при возвращении из поездки только из-за этой системы.

EES предназначена прежде всего для граждан третьих стран, которые приезжают в Шенгенскую зону на короткий срок - как без визы, так и по краткосрочной визе.

Среди тех, кого система непосредственно затрагивает, например, туристы из Великобритании, США, Канады, Австралии и других государств за пределами ЕС и Шенгенской зоны.

Не применяется EES и к ряду других категорий, включая обладателей долгосрочных виз и видов на жительство стран ЕС или Шенгенской зоны.

Что изменится 6 сентября

Во время переходного периода европейским пограничникам оставили своеобразный «предохранительный клапан».

Если из-за регистрации лиц и отпечатков пальцев возникали слишком большие очереди, на отдельных пунктах пропуска разрешалось временно частично приостанавливать некоторые процедуры EES.

Особенно востребованной эта возможность оказалась летом, когда пассажиропоток в европейских аэропортах резко увеличился.

Читайте Mixer
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Глаза уверяют, что картинки одинаковые. Не верьте им: здесь спрятаны 3…
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Девы, Львы, Близнецы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 7…
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней…
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Курица с тыквой и грибами: сливочный ужин на одной сковороде

6 сентября срок действия этого временного механизма заканчивается. Именно поэтому аэропорты и авиакомпании опасаются новых задержек.

Еще летом девять стран - Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария - попросили ЕС сохранить такую возможность и после 6 сентября.

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA также настаивает на продлении послаблений как минимум на зимний сезон.

В некоторых аэропортах ждали по два часа

Опасения возникли не на пустом месте.

Совместный анализ Financial Times и компании Qsensor показал заметное увеличение очередей в некоторых крупнейших аэропортах Европы этим летом.

Во Франкфурте пиковое ожидание в июле достигало 120 минут против 60 минут годом ранее. В Мюнхене показатель вырос с 31 до 60 минут, а в Амстердаме - с 80 до 120 минут.

При этом важно не создавать впечатление, будто во всех европейских аэропортах теперь придется ждать два часа. Еврокомиссия утверждает, что в большинстве пунктов система работает нормально, а дополнительная регистрация путешественника в среднем занимает около 70 секунд. Проблемы сильно различаются в зависимости от аэропорта и пассажиропотока.

Нужно ли приезжать в аэропорт раньше

IATA советует пассажирам, которым предстоит проходить EES, пока система окончательно не стабилизировалась, оставлять дополнительное время на пограничный контроль. Ранее ассоциация рекомендовала ориентироваться примерно на два-три часа до вылета, особенно там, где необходимо пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны.

Особое внимание стоит обратить на короткие пересадки. Если маршрут предполагает прохождение внешнего пограничного контроля в крупном европейском аэропорту, минимальное время стыковки сейчас может оказаться рискованным.

Однако само по себе путешествие между странами Шенгенской зоны EES не запускает. Например, при перелете из Риги в Париж или Рим никакой новой биометрической регистрации из-за EES не возникает.

Система имеет значение при пересечении внешней границы Шенгена

Иными словами, для граждан Латвии 6 сентября практически ничего не меняется. Зато изменения могут быть заметны тем, кто встречает гостей из стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны, а также путешественникам с такими паспортами, пересекающим внешнюю границу Европы.

С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Глаза уверяют, что картинки одинаковые. Не верьте им: здесь спрятаны 3…
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Девы, Львы, Близнецы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 7…

В мире

С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
6 сентября, 10:37
Спустя 44 года: Доминиканская Республика вновь выиграла «Мисс Мира»
6 сентября, 09:38
Агрессивного пассажира American Airlines пришлось примотать скотчем к креслу: рейс экстренно ушел на посадку
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
6 сентября, 09:00 09:00
Телеведущую и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 19:39 19:39
Пункт назначения узнают только после посадки: Wizz Air устроит необычный рейс
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 18:19 18:19
ИИ назвал профессию будущего, которая может стать одной из самых востребованных
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 17:00 17:00
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 12:19 12:19
Девять месяцев со свиной почкой: уникальный эксперимент позволил пациенту дождаться пересадки человеческой почки
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 11:38 11:38
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 10:58 10:58
«Думаю, они уже здесь»: Сандра Буллок рассказала о том, что видела инопланетян
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 09:37 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 09:00 09:00
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Латвия

Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
6 сентября, 11:01
В Латвии предлагают сократить число депутатов Сейма со 100 до 70
5 сентября, 20:59
Латвия оказалась второй в ЕС по доле жителей с ожирением
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
+ОПРОС
5 сентября, 20:19 20:19
Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради образования и медицины
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 17:40 17:40
Корги со всей Латвии соберутся в центре Риги на большой прогулке
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 16:20 16:20
Рынок недвижимости Латвии: за семь месяцев заключено 26 700 сделок на 1,43 млрд евро
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 15:00 15:00
В воскресенье Латвию снова накроют дожди: местами возможны сильные ливни и грозы
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 14:20 14:20
Цены на топливо в Риге резко выросли: бензин и дизель дороже, чем в Вильнюсе и Таллине
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 13:40 13:40
В Риге пропала 13-летняя Елизавета Дудник: полиция просит помощи в поисках
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 12:57 12:57
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
4 сентября, 21:15 21:15
После августовского шторма правительство признало: Латвия оказалась недостаточно готова к большой кризисной ситуации
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
4 сентября, 18:01 18:01
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю

ЧП

Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
3 сентября, 15:10
На Даугавпилсском шоссе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, двое пострадали
3 сентября, 10:28
В системе PTAC обнаружили утечку данных сотен компаний и сотрудников
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины

Бизнес

DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
5 сентября, 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии

Культура

Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией
5 сентября, 15:40
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией
5 сентября, 10:19
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией
4 сентября, 20:57
Во втором сезоне «Гарри Поттера» утверждены молодой Волан-де-Морт, Добби и новая Джинни Уизли
4 сентября, 18:59
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями
4 сентября, 18:31
Куда сходить в Риге на выходных 5–6 сентября: «Белая ночь», фестивали, рынки и спектакли
4 сентября, 11:00
Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным
3 сентября, 18:57
В США умерла Кассандра Уилсон - легенда джаза и обладательница двух «Грэмми»
3 сентября, 17:29
Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией

Mixer

Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой
6 сентября, 11:50
Юмор за неделю и мужчины после 50
Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой
6 сентября, 11:41
Скорпионы, Овны, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 7 сентября
Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой
6 сентября, 11:11
Не оправдывайтесь: психологи советуют отвечать на неудобные вопросы одной фразой
6 сентября, 10:47
Точка сна за ухом: акупрессурный лайфхак из TikTok, который помогает уснуть быстрее
6 сентября, 10:05
Львы, Скорпионы, Тельцы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на понедельник 7 сентября (+совет)
6 сентября, 09:40
Глаза уверяют, что картинки одинаковые. Не верьте им: здесь спрятаны 3 отличия
6 сентября, 09:05
Девы, Львы, Близнецы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 7 сентября
6 сентября, 08:28
Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас