С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

С воскресенья, 6 сентября, меняется порядок работы европейской системы въезда и выезда EES. Заканчивается временный режим, позволявший пограничным службам в исключительных случаях частично приостанавливать биометрическую регистрацию путешественников, если на границе образовывались чрезмерные очереди.

Авиационная отрасль предупреждает, что после отмены этой возможности время ожидания на некоторых пограничных пунктах может увеличиться.

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Речь идет о системе Entry/Exit System (EES), которая постепенно вводилась с октября прошлого года, а с 10 апреля 2026 года полностью заработала на участвующих внешних границах Шенгенской зоны.

Она заменила привычные штампы в паспортах электронной регистрацией въезда и выезда.

При первом прохождении контроля у путешественника из страны, не входящей в ЕС и Шенгенскую зону, регистрируют данные паспорта, фотографию лица и отпечатки пальцев. Информация сохраняется в электронной системе и используется при последующих пересечениях границы.

Кого это касается

Для жителей Латвии здесь есть важное уточнение: граждан Латвии и других стран ЕС новые процедуры EES не касаются. Им не нужно сдавать отпечатки пальцев при возвращении из поездки только из-за этой системы.

EES предназначена прежде всего для граждан третьих стран, которые приезжают в Шенгенскую зону на короткий срок - как без визы, так и по краткосрочной визе.

Среди тех, кого система непосредственно затрагивает, например, туристы из Великобритании, США, Канады, Австралии и других государств за пределами ЕС и Шенгенской зоны.

Не применяется EES и к ряду других категорий, включая обладателей долгосрочных виз и видов на жительство стран ЕС или Шенгенской зоны.

Что изменится 6 сентября

Во время переходного периода европейским пограничникам оставили своеобразный «предохранительный клапан».

Если из-за регистрации лиц и отпечатков пальцев возникали слишком большие очереди, на отдельных пунктах пропуска разрешалось временно частично приостанавливать некоторые процедуры EES.

Особенно востребованной эта возможность оказалась летом, когда пассажиропоток в европейских аэропортах резко увеличился.

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6 сентября срок действия этого временного механизма заканчивается. Именно поэтому аэропорты и авиакомпании опасаются новых задержек.

Еще летом девять стран - Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария - попросили ЕС сохранить такую возможность и после 6 сентября.

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA также настаивает на продлении послаблений как минимум на зимний сезон.

В некоторых аэропортах ждали по два часа

Опасения возникли не на пустом месте.

Совместный анализ Financial Times и компании Qsensor показал заметное увеличение очередей в некоторых крупнейших аэропортах Европы этим летом.

Во Франкфурте пиковое ожидание в июле достигало 120 минут против 60 минут годом ранее. В Мюнхене показатель вырос с 31 до 60 минут, а в Амстердаме - с 80 до 120 минут.

При этом важно не создавать впечатление, будто во всех европейских аэропортах теперь придется ждать два часа. Еврокомиссия утверждает, что в большинстве пунктов система работает нормально, а дополнительная регистрация путешественника в среднем занимает около 70 секунд. Проблемы сильно различаются в зависимости от аэропорта и пассажиропотока.

Нужно ли приезжать в аэропорт раньше

IATA советует пассажирам, которым предстоит проходить EES, пока система окончательно не стабилизировалась, оставлять дополнительное время на пограничный контроль. Ранее ассоциация рекомендовала ориентироваться примерно на два-три часа до вылета, особенно там, где необходимо пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны.

Особое внимание стоит обратить на короткие пересадки. Если маршрут предполагает прохождение внешнего пограничного контроля в крупном европейском аэропорту, минимальное время стыковки сейчас может оказаться рискованным.

Однако само по себе путешествие между странами Шенгенской зоны EES не запускает. Например, при перелете из Риги в Париж или Рим никакой новой биометрической регистрации из-за EES не возникает.

Система имеет значение при пересечении внешней границы Шенгена

Иными словами, для граждан Латвии 6 сентября практически ничего не меняется. Зато изменения могут быть заметны тем, кто встречает гостей из стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны, а также путешественникам с такими паспортами, пересекающим внешнюю границу Европы.