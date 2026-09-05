Пункт назначения узнают только после посадки: Wizz Air устроит необычный рейс

Лоукостер Wizz Air решил превратить обычный перелет в настоящее приключение: 25 сентября из Варшавы отправится секретный рейс, пассажиры которого узнают пункт назначения только после приземления. Причем купить билет на этот самолет нельзя - все 50 мест разыграют в рамках акции #LetsGetLost.

Участниками путешествия станут 25 победителей конкурса, каждый из которых сможет взять с собой одного человека. Их ждет четырехдневная поездка с необычными локациями, местной кухней и знакомством с культурой страны, которую организаторы пока даже не называют.

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Единственная подсказка появится за несколько дней до вылета - Wizz Air опубликует прогноз погоды в месте назначения. По нему участники смогут понять, какую одежду взять с собой, но узнать точный город заранее не получится.

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Попробовать выиграть поездку могут совершеннолетние пользователи Instagram. До 6 сентября им нужно разместить на открытой странице фотографию или видео о любви к путешествиям, отметить аккаунт Wizz Air и добавить хэштег #LetsGetLostPoland. Победителям представители авиакомпании сообщат о выигрыше напрямую через Instagram.

Вариантов для такого путешествия немало. Сейчас Wizz Air летает из Варшавы по 67 направлениям в 26 стран, и секретный рейс отправится по одному из этих маршрутов. Среди возможных впечатлений - Мадейра, Майорка, Тенерифе, Малага, Марракеш, Рейкьявик, Ницца, Рим или один из греческих островов.

Так что участникам конкурса придется собирать чемодан практически вслепую. Зато конечный пункт они узнают в тот самый момент, когда самолет коснется земли.