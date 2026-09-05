5 сентября 2026, 10:58 Валерия Леонова

«Думаю, они уже здесь»: Сандра Буллок рассказала о том, что видела инопланетян

«Думаю, они уже здесь»: Сандра Буллок рассказала о том, что видела инопланетян

62-летняя Сандра Буллок неожиданно рассказала о давнем происшествии, о котором прежде предпочитала молчать. Голливудская актриса утверждает, что во время съемок на карибском острове Сен-Мартен собственными глазами наблюдала пять странных светящихся объектов, которые собрались в одной точке, а затем внезапно исчезли. Теперь Буллок убеждена, что внеземная жизнь существует.

Историей обладательница «Оскара» поделилась в новом выпуске подкаста Not Gonna Lie Кайли Келси, сообщает ew.com.

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Начала она весьма эффектно: заявила, что видела в небе то, что считает «кораблями пришельцев».

Случилось это много лет назад, когда актриса работала на Сен-Мартене. Название фильма Буллок не уточнила, однако Entertainment Weekly предполагает, что речь идет о съемках вышедшей в 1997 году картины «Скорость 2: Контроль над круизом». Именно Сен-Мартен был одной из ее главных съемочных площадок.

Пять огней над пляжем

После съемочного дня Буллок вместе с несколькими коллегами отправилась на пляж. Компания выпила пива и лежала на песке, разглядывая ночное небо.

В какой-то момент актриса увидела движущуюся светящуюся точку. Сначала она решила, что наблюдает обычный спутник. Затем с другого направления появился второй огонь и приблизился к первому. Буллок подумала о самолете, однако объекты остановились. Потом появились еще три.

В итоге, по ее словам, в одном месте собрались пять светящихся объектов.

А затем они внезапно и очень быстро разлетелись.

Буллок признает, что в тот вечер выпила несколько кружек пива, поэтому сначала сама не была уверена в том, что увидела. Однако, по ее словам, происходящее заметил как минимум еще один человек из находившейся на пляже компании.

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Актриса подчеркнула еще одну деталь: происходило это задолго до того, как привычным явлением стали беспилотники и световые шоу с использованием дронов.

«Я почувствовала, что оказалась права»

Долгое время Буллок практически никому не рассказывала об этой истории.

Изменить отношение к собственному воспоминанию ее заставили опубликованные американскими властями документы и видеозаписи, связанные с так называемыми UAP - неопознанными аномальными явлениями.

По словам актрисы, она увидела описание похожего расположения объектов, которое наблюдали профессиональные пилоты. После этого, говорит Буллок, она почувствовала себя оправданной: теперь ей уже не казалось, что ее рассказ обязательно примут за фантазию.

При этом здесь необходимо важное уточнение. Американское правительство не подтверждало, что обнаруженные пилотами неопознанные объекты являются космическими кораблями или имеют внеземное происхождение.

Сам термин UAP означает лишь явление, которое на основании имеющихся данных не удалось идентифицировать. NASA подчеркивает, что на сегодняшний день не располагает достоверными доказательствами существования внеземной жизни и не имеет доказательств внеземного происхождения известных случаев UAP

«Думаю, они уже здесь»

Сама актриса, впрочем, не сомневается. На вопрос Кайли Келси о том, верит ли она во внеземную жизнь, Буллок ответила утвердительно и добавила, что думает, будто «они здесь» - наблюдают за людьми, оставаясь невидимыми.

Никаких доказательств этой версии у актрисы, разумеется, нет. Но свое единственное необычное наблюдение на Сен-Мартене она помнит спустя почти три десятилетия.

Сейчас Буллок вновь активно появляется на публике в связи с выходом «Практической магии 2», где она спустя 28 лет снова играет вместе с Николь Кидман. Премьера фильма состоится в сентябре

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