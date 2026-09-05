5 сентября 2026, 12:19 Валерия Леонова

Девять месяцев со свиной почкой: уникальный эксперимент позволил пациенту дождаться пересадки человеческой почки

Девять месяцев со свиной почкой: уникальный эксперимент позволил пациенту дождаться пересадки человеческой почки

Американец Тим Эндрюс прожил 271 день без диализа благодаря пересаженной почке генетически модифицированной свиньи, а затем успешно получил человеческий орган.

Его случай стал первым доказательством того, что органы животных потенциально могут использоваться как временный «мост» для пациентов, годами ожидающих подходящего донора. Результаты эксперимента врачи Massachusetts General Hospital опубликовали 3 сентября в медицинском журнале The Lancet.

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Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира страдал терминальной почечной недостаточностью. До экспериментальной операции он более двух лет находился на диализе - процедуре, которая несколько раз в неделю заменяет работу отказавших почек.

25 января 2025 года хирурги Massachusetts General Hospital в Бостоне пересадили ему почку генетически модифицированной свиньи.

Эндрюсу тогда было 66 лет.

Орган был создан компанией eGenesis. Геном свиньи подвергли многочисленным изменениям, призванным сделать ее почку более совместимой с организмом человека и снизить риск иммунного отторжения и передачи свиных вирусов.

Почка начала работать сразу после операции.

271 день без диализа

Для Эндрюса это означало радикальное изменение повседневной жизни. После более чем двух лет зависимости от аппарата диализа он снова мог заниматься обычными делами, гулять с собакой и проводить время с семьей, не планируя жизнь вокруг многочасовых процедур.

Свиная почка позволила ему обходиться без диализа 271 день

Врачи внимательно наблюдали за функцией органа, иммунной реакцией пациента и возможными инфекциями.

На раннем этапе у Эндрюса произошел эпизод клеточного отторжения, однако его удалось остановить. Никаких признаков передачи пациенту инфекционных агентов свиньи за время наблюдения обнаружено не было.

Позднее возникла другая проблема. Примерно через полгода врачам пришлось уменьшить иммуносупрессивную терапию из-за инфекции. Впоследствии в мелких сосудах свиной почки появились повреждения и воспаление, а функция органа стала постепенно ухудшаться.

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В октябре 2025 года почку пришлось удалить.

Свиная почка помогла дождаться человеческой

Эндрюс снова оказался на диализе - но только временно.

13 января 2026 года ему пересадили донорскую почку человека. Новый орган начал работать сразу.

Особенно важно для исследователей оказалось то, что девять месяцев с органом свиньи, по имеющимся данным, не помешали последующей человеческой трансплантации. Врачи не обнаружили иммунной сенсибилизации, которая могла бы сделать пересадку человеческой почки более сложной или невозможной.

Таким образом, Эндрюс стал первым пациентом, успешно перешедшим от пересаженной свиной почки к человеческой.

Именно это отличает его историю от предыдущих экспериментов.

Врачи рассматривают возможность использовать ксенотрансплантацию первоначально не обязательно как пожизненную замену человеческому органу, а как способ избавить тяжелых пациентов от диализа на месяцы или годы, пока они ждут подходящую донорскую почку.

А новый рекорд уже составляет 285 дней

Тем временем достижения ксенотрансплантации продолжаются.

Еще одной пациентке Massachusetts General Hospital 22 ноября 2025 года пересадили генетически модифицированную свиную почку. По состоянию на 3 сентября она продолжала работать уже 285 дней, и женщина по-прежнему обходилась без диализа.

Ее имя пока не раскрывается.

Для врачей это один из важнейших результатов эксперимента: ксенотрансплантация постепенно переходит от единичных операций, которые длились недели, к случаям, когда генетически модифицированные органы животных способны поддерживать жизнь человека многие месяцы.

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