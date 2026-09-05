Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены

Масштабы катастрофы в Непале продолжают расти. По последним данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий (NDRRMA), найдены тела 1294 человек, еще около 5053 остаются среди тех, с кем пока не удалось установить связь.

Повреждены 7570 частных домов, разрушены десятки мостов, школы и медицинские учреждения. Более 4600 человек остаются во временных центрах размещения, а гуманитарные организации предупреждают о нехватке безопасной питьевой воды и угрозе инфекций.

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Власти предупреждают: число людей, считающихся пропавшими, меняется по мере сверки списков. Оно не означает, что все эти люди погибли - среди них могут быть эвакуированные, люди, не зарегистрировавшиеся после спасения, а также не опознанные погибшие.

Повреждены более 7500 домов

Постепенно становится понятен и масштаб материальных разрушений.

По предварительным данным Национального управления Непала по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий (NDRRMA), стихия повредила 7570 частных домов и 48 государственных зданий.

Однако объем предстоящего восстановления значительно больше. По оценке руководства NDRRMA, в пострадавших районах может потребоваться восстановить или построить заново около 20 тысяч домов. В некоторых случаях власти рассматривают возможность переноса целых поселений в более безопасные места.

Серьезно пострадали школы: из 18 поврежденных учебных заведений 11 полностью разрушены, семь получили частичные повреждения.

Ущерб нанесен также семи медицинским учреждениям.

Наводнение уничтожило около 55 километров дорог. По последним данным, 37 автомобильных мостов стали непригодными для движения. Повреждены и многочисленные подвесные мосты, которые в горных районах зачастую являются единственным способом добраться до соседнего населенного пункта.

Предварительный экономический ущерб уже оценивается примерно в 2,6 млрд долларов. На самые неотложные восстановительные работы - дороги, электричество, водоснабжение и временное жилье - потребуются десятки миллионов долларов.

Тысячи людей остались без безопасной питьевой воды

После самого наводнения возникла другая опасность. По оценке UNICEF, не менее 22 тысяч детей в пострадавших районах срочно нуждаются в безопасной питьевой воде, санитарии и средствах гигиены.

Паводок разрушил и повредил водопроводы, источники водоснабжения и туалеты. В местах временного размещения людей нехватка чистой воды увеличивает риск распространения кишечных и других инфекций.

UNICEF уже доставил в пострадавшие районы тысячи гигиенических наборов, канистры, ведра и средства для очистки воды. Этих запасов должно хватить примерно для 19 тысяч человек, однако организация предупреждает, что необходимо как можно быстрее восстанавливать постоянные системы водоснабжения и санитарии.

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ООН и гуманитарные организации объявили экстренный сбор 49,6 млн евро. План рассчитан на помощь более чем 84 тысячам наиболее пострадавших жителей Непала в ближайшие четыре месяца.

На фоне трагических новостей в пятницу спасатели сообщили и то, что вселяет надежду. Двух мужчин удалось обнаружить живыми в тоннеле гидроэнергетического проекта Trishuli 3A, серьезно пострадавшего во время наводнения. Они провели там девять дней.

Одним из двух рабочих, которых спустя девять дней удалось извлечь живыми из тоннеля гидроэлектростанции Upper Trishuli 3A, оказался 30-летний механик Санджай Сах. После спасения он рассказал, что в момент катастрофы был в диспетчерской. Обычно там работали четыре-шесть человек, однако в тот день, по его словам, внутри могли находиться 40-45 рабочих.

Когда пришло предупреждение о катастрофе выше по течению, Сах начал выводить людей из опасной зоны. Сам он мог попытаться бежать сразу, но решил остаться. «Я отвечал за диспетчерскую, и моей обязанностью было спасти жизни всех людей», - рассказал он врачам непальской скорой помощи. Помогая другим выбраться, потерял время и в итоге сам оказался отрезан водой и обломками. Девять дней он провел в темноте заблокированного тоннеля. По словам Саха, все это время он повторял молитвенную мантру, стараясь не терять надежду.

Сах не исключает, что другие рабочие могут оставаться значительно глубже, в районе подземного машинного зала: тоннель очень длинный, а мощный поток воды мог унести людей дальше внутрь.

Вместе с Сахом был спасен механический специалист Кабир Махарджан. Обоих доставили в военный госпиталь в Катманду и поместили в отделение интенсивной терапии. По последним данным, их жизненные показатели стабильны. У Махарджана после спасения отмечались серьезные проблемы с движением рук и ног, тогда как состояние Саха оценивалось как менее тяжелое

Спасательная операция на гидроэнергетических объектах остается одной из самых сложных. Во время катастрофы в районе нескольких ГЭС находились сотни работников, часть из которых могла оказаться в тоннелях и других подземных сооружениях.

Поиски продолжаются, в том числе с использованием тяжелой техники и специализированного оборудования.

Латвия также участвует в международной помощи Непалу. Для пострадавших подготовлены 6000 одеял и 50 спасательных касок с фонарями из государственных материальных резервов. Кроме того, через Механизм гражданской защиты ЕС Латвия предложила оборудование, необходимое для работы с большим количеством погибших, - в том числе мобильные холодильные установки и материалы для проведения ДНК-исследований.

МИД Латвии также инициировал выделение 100 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы для помощи пострадавшему населению Непала.

После наводнения 33 гражданина Латвии по-прежнему остаются в списках пропавших без вести. Латвийские дипломаты работают в Непале и координируют действия с местными властями и представителями других государств.

Катастрофа началась 26 августа. Огромный поток воды, льда, камней и грязи обрушился на населенные пункты и инфраструктуру в долинах рек Бхотекоши и Тришули. Особенно сильно пострадали районы Расува, Нувакот и Дхадинг.