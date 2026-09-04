«Жизнь - это подарок»: эстонец пересек Финский залив на фойлборде, посвятив своей переход умирающему другу

30 августа эстонец Юхан Пеэдимаа отправился из Таллинна в необычное путешествие - через Финский залив на фойлборде. Десятки километров открытого моря стали серьезным испытанием, однако сам Юхан говорит, что отправился в путь не ради рекорда.

Свой переход он посвятил давнему другу и товарищу по серфингу Айну «Пенни» Хярмсону, который борется с раком мозга. Об этой истории рассказала эстонская Postimees.

Читайте нас также Google News Facebook

По данным издания, до Пеэдимаа никто, насколько известно, не проходил на фойлборде маршрут из Таллинна в Финляндию. Однако официально зарегистрированным рекордом этот переход не объявлялся.

Фойлборд отличается от обычной доски установленным под водой гидрокрылом. При наборе скорости доска поднимается над поверхностью воды, существенно уменьшая сопротивление. Со стороны кажется, будто человек буквально летит над морем.

Для Юхана этот переход стал прежде всего способом сказать спасибо человеку, с которым его связывают многие годы дружбы.

«Переход через Финский залив я посвятил Пенни, дружбе и жизни», - рассказал он.

Человек, которого в эстонском серфинге знают как Penny

Айн Хярмсон - известный в эстонском серфинг-сообществе человек. На протяжении многих лет он занимался виндсерфингом, участвовал в соревнованиях и их организации, входил в руководство Эстонского союза виндсерфинга.

В 2014 году Хярмсон прошел международную подготовку судей по фристайлу IFCA. В разные годы он сам успешно выступал в соревнованиях по волновому виндсерфингу.

Читайте

Для некоторых молодых эстонских спортсменов Penny стал человеком, благодаря которому они вообще пришли в этот спорт. Эстонская виндсерфер Бетти Вайнкула, впоследствии выступавшая на международном уровне, рассказывала Professional Windsurfers Association, что именно Хярмсон был ее первым героем и помог ей увлечься виндсерфингом.

С Юханом Пеэдимаа их тоже на протяжении многих лет объединяли море и серфинг. Но жизнь Хярмсона резко изменилась после тяжелого диагноза - рака мозга.

«Мы жили»

Именно болезнь друга заставила Пеэдимаа иначе посмотреть на их общие годы.

В воспоминаниях о Penny для него важны не соревнования и достижения, а то, что друзья не ждали какого-то идеального момента, чтобы отправиться в путешествие, выйти на воду или осуществить очередную идею. Они делали это тогда, когда могли.

Эту мысль Пеэдимаа сформулировал очень просто: «Мы не откладывали дела на потом. Мы жили».

Поэтому переход через Финский залив стал для него не столько спортивным вызовом, сколько личным посланием другу. Юхан хотел напомнить и другим: возможность быть рядом с близкими, заниматься любимым делом и осуществлять задуманное не бесконечна.

«Жизнь - это подарок», - говорит Пеэдимаа.

И, пожалуй, именно поэтому десятки километров Финского залива в этой истории оказываются не самым главным расстоянием.